Grande Fratello, Cesara Buonamici confermata come opinionista

La giornalista del Tg 5 continuerà a fare l'opinionista al Grande Fratello, il reality show targato Mediaset

Conclusa da qualche settimana l'ultima edizione del Grande Fratello, vinta da Perla Vatiero, pare si stiano già riscaldando i motori per la prossima che, confermato da Alfonso Signorni, tornerà in onda a settembre.

Cesara Buonamici confermata opioninista al Grande Fratello

La stagione del programma si è conclusa e sembra che l'azienda Mediaset sia stata molto soddisfatta degli ascolti

"Si è chiusa un’altra edizione top di “Grande Fratello”, che si conferma format amatissimo. Un ringraziamento ad Alfonso Signorini che ha condotto il programma con grandissima maestria per ben sei mesi. Un plauso anche alle squadre di Endemol Shine Italy e Mediaset. A tutti, in particolare ad Alfonso, all’opinionista Cesara Buonamici, a Rebecca Staffelli, alla squadra autorale capeggiata da Andrea Palazzo e al regista Alessio Pollacci, il ringraziamento di Canale 5 per la professionalità e la passione dedicati alla realizzazione di uno show di altissimo livello" ha dichiarato Giancarlo Scheri, direttore della rete.

Stando a ciò che riporta oggi il portale di TvBlog, Cesara Buonamici, il noto volto del Tg5, tornerà a ricoprire il ruolo di opioninista.

Ma non è finita qui perché sembra che la giornalista possa anche prendere il timone di Pomerggio 5, lo storico talk show pomeridiano della rete ammiraglia di Cologno Monzese che dopo 15 anni, ha sostituito alla conduzione Barbara D'Urso con Myrta Merlino, ex volto de La7. Gli ascolti, tuttavia, non sarebbero stati quelli previsti e sperati e dunque pare si stia pensando ad una nuova sostituzione.

Ecco cosa riporta TvBlog:

"La brava vice direttrice del Tg5 infatti, nella prossima stagione tv potrebbe raddoppiare i suoi impegni televisivi. Quest’anno la ricordiamo ottima opinionista al Grande fratello, incarico su cui pare quasi certa la sua conferma. Ma a fianco di questo ci potrebbe essere anche la conduzione di Pomeriggio Cinque. Il programma fra informazione ed intrattenimento del pomeriggio di Canale 5 pare che nella prossima stagione debba cambiare – ancora – la sua padrona di casa. Dopo l’uscita di Barbara D’Urso e l’avvento di Myrta Merlino, si fa sempre più probabile l’approdo di una nuova conduttrice nella prossima stagione.

Non ci sarebbe solo il nome della Buonamici in lizza per Pomeriggio 5 ma anche quello di altre due giornalistge, Veronica Gentili e Simona Brachetti