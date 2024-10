Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Yulia mi incuriosisce, è misteriosa"

Gossip TV

La discussa opinionista del Grande Fratello, Beatrice Luzzi, si sbottona sul cast della nuova edizione del reality show di Canale 5 sottolineando di essere incuriosità dalla gieffina Yulia Bruschi.

Il Grande Fratello è ormai entrata nel vivo del programma. A commentare il cast ci ha pensato l'opinionista Beatrice Luzzi che, in un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni insieme ad Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, ha svelato cosa ha di speciale secondo lei questa edizione del reality show.

Le confessione di Beatrice Luzzi

Dopo aver partecipato come concorrente nell'ultima edizione, Beatrice Luzzi è tornata al Grande Fratello nel ruolo di opinionista. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l'attrice ha raccontato qualche retroscena inedito sulla sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini svelando cosa ha di speciale, secondo lei, questa stagione:

È un'edizione scoppiettante. Mi sembra un gruppo più eterogeneo, come età e tipologia, rispetto al mio. E molte più persone hanno una formazione artistica. Questo consente una maggior capacità di ricevere giudizi e rende gli scambi più fluidi [...] Essendo le prime puntate, sono prudente sia nei confronti degli inquilini che di Alfonso e Cesara; mi muovo in punta di piedi per rispetto della loro anzianità professionale.

Parlando del cast del Gf, la Luzzi si è sbilanciata sulla gieffina Yulia Bruschi, attualmente al centro delle polemiche per il duro scontro avvenuto in diretta con Jessica Morlacchi. A proposito della bella toscana, l'opinionista ha ammesso che, tra i vari concorrenti della nuova edizione, dormirebbe una notte in tenda insieme a lei:

Andrei con Yulia, mi incuriosisce, è misteriosa. Ha molto da dire e da dare. Chi vorrei vedere in finale al Gf? Non me la sento di rispondere, è davvero troppo presto.

Cesara Buonamici e le parole su Beatrice Luzzi

Dopo Beatrice Luzzi, anche Cesara Buonamici ha commentato l'attuale edizione del Grande Fratello. Non solo. La giornalista e opinionista del popolare reality show di Alfonso Signorini, che tornerà in onda giovedì 3 ottobre in prima serata su Canale 5, si è sbottonata sulla sua collega e fatto il nome di chi le piacerebbe vedere in finale:

L'inizio appare molto convincente, si è puntato molto di più sulle storie personali. La bontà di questa scelta si vedrà nel tempo. Un pregio di Beatrice? L'esperienza. Aver vissuto il Gf da dentro è un bel vantaggio per comprendere meglio le dinamiche del gioco [...] Chi vorrei vedere in finale? I tre che si saranno dimostrati più divertenti, modello Shaila o Jessica. Ma lo decide il pubblico, io posso solo osservare.

