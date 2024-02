Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Vittorio, una grande delusione"

Dopo la 34esima puntata che l'ha vista ancora una volta protagonista di scontri e critiche feroci, Beatrice Luzzi ha avuto un lungo crollo la notte scorsa. L'attrice romana ha trascorso molte ore in confessionale, urlando e piangendo come hanno riferito Anita e Massimiliano Varrese.

Oggi, sopra i cielo del gran loft di Cinecittà, è arrivato un nuovo aereo con un messaggio di sostegno nei confronti della Luzzi la quale ha colto l'occasione per fare dei ringraziamenti. Oltre a ringraziare i fan, Beatrice si è rivolta anche Stefano Miele che l'ha confortata nei momenti più difficili

Beatrice ha anche parlato di Vittorio che oggi rappresenta per lei una grande delusione:

Parlando ai suoi fan, l'attrice, in giardino ha dichiarato:

Successivamente Giuseppe Garibaldi, ascoltando le parole della Luzzi, ha commentato il suo malessere con Greta e Vittorio:

Bea:“Complimenti a te che mi sei stato vicino come un amico vero,non dimenticherò mai le sue lacrime l’altra notte,piangeva per me, lui è un vero amico,senza di voi non so come avrei fatto l’altra notte”

STA TUTTO QUI, SE LE VOLETE BENE DOVETE VOTARE PURE STEFANO.