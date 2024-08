Grande Fratello, Beatrice Luzzi, video in cui schiaffeggia il figlio. La Petris: "Non dite che non è aggressiva!"

Gossip TV

Uno scherzo del figlio Valentino nei confronti della madre Beatrice Luzzi, scatena il popolo del web e il commento velenoso di Letizia Petris, sua ex compagna d'avventura al Grande Fratello.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi schiaffeggia il figlio, la reazione di Letizia Petris

Ma andiamo con ordine e spiegato tutto quello che è successo. Il figlio della Luzzi, Valentino, con la complicità del fratello Elia e della fidanzata ha fatto credere all'attrice romana di aver fatto due tatuaggi. Tutto lo scherzo è stato ripreso dal telefonino e postato su TikTok. La Luzzi, dopo aver scoperto i tatuaggi del figlio, è diventata una vera e propria furia, si avvicina al ragazzo dandogli uno schiaffone.

L'attrice è un fiume in piena contro Valentino, minaccia anche di non dargli mai più dei soldi sia a lui che al fratello.

"Ma sei matto? Che ca**o me ne frega del significato. Ma sono quelli adesivi, ditemi la verità, non c’è la crosta. Questo braccio è mio! ma sei deficiente? Vieni qua che ti picchio!"

Lo scherzo è stato postato come detto sui social e in molti hanno trovato molto aggressiva la reazione della Luzzi. Tra questi, la sua ex compagna d'avventura, Letizia Petris che su X ha scritto:

"Perché non are partire la tiritera dell'”aggressiva” adesso?

La Petris, nel corso della sua avventura al Grande Fratello, era stata accusata da Nicole, sua ex fidanzata, di averla ripetutamente schiaffeggiata durante un litigio e la ragazza è stata in seguito accusato di essere violenta e manesca. La giovane si è quindi rivolta al popolo del web chiedendo di giudicare i comportamenti di Beatrice per tutti coloro che non l'hanno criticata anzi riso alla visione dello scherzo.

