Grande Fratello: Beatrice Luzzi torna a parlare di Massimiliano Varrese, la reazione di lui sui social

Gossip TV

La protagonista indiscussa dell'ultima edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi, vuota nuovamente il sacco su Massimiliano Varrese: "Sapeva benissimo quello che stava facendo". Lui non ci sta e interviene sui social con un gesto inaspettato.

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese sono finiti ancora una volta al centro dell'attenzione mediatica. Il motivo? Le ultime dichiarazioni rilasciate dalla finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello non sembrano essere piaciute al suo ex compagno di avventura, che ha deciso di non seguirla più sui social.

La frecciata di Beatrice Luzzi e la reazione social di Massimiliano Varrese

Beatrice Luzzi è tornata a parlare di Massimiliano Varrese in occasione del Raduno delle Briciole, il tanto atteso evento organizzato a Roma dalla finalista del Grande Fratello per il suo fandom. E proprio durante l'evento, tra una domanda e l’altra, l'attrice ha ricordato la sua esperienza nella Casa di Cinecittà, che è stata segnata anche dal rapporto burrascoso con Varrese.

Scendendo nel dettaglio, come riporta Isa e Chia, i fan hanno chiesto a Beatrice se avesse perdonato Massimiliano per il comportamento assunto nei suoi confronti nella Casa del Gf. Domanda alla quale l'ex protagonista indiscussa del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha prontamente risposto spiegando:

C’era la consapevolezza, sapeva benissimo quello che stava facendo. Io l’ho perdonato, perché so che è una parte di sé che è dentro di lui e che lui neanche riesce a controllare. Però effettivamente, chi era intorno non avrebbe dovuto perdonare.

Leggi anche Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez sposi, l'emozionante discorso al matrimonio

Le affermazioni della Luzzi, come era prevedibile, hanno fatto il giro del web. Se in molti hanno dato ragione all'attrice schierandosi dalla sua parte, altri invece hanno preso le difese di Varrese, parlando addirittura di querele: "Ma cosa dice? Se lei lo ha perdonato perché non dovevano farlo gli amici di lui?", "Un bacio alla rossa, dopo 3 mesi continua a parlar male di altri concorrenti senza fare autocritica", "Max querela in modo che la smetta di parlare ancora e gettare fango su di te". Immediata anche la reazione del diretto interessato che, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe tolto il segui su Instagram alla sua ex compagna di gioco.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

A proposito invece dell'edizione Vip del Grande Fratello, ieri Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati marito e moglie. L’evento si è svolto nel cuore della Toscana, Villa Medicea La Ferdinanda – Tenuta di Artimino a sette anni dal loro primo incontro, avvenuto durante la seconda edizione del reality show di Canale 5. Tra gli invitati, tanti volti noti dello spettacolo come l'influencer Giulia De Lellis, Andrea Damante, Tony Effe, che si è esibito con Belen Rodriguez sulle note di "Sesso e Samba", e molti altri.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.