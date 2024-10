Grande Fratello, Beatrice Luzzi torna a parlare delle condoglianze in diretta alla suocera: "Clamore e cattiverie"

Gossip TV

Beatrice Luzzi, opinionista del Grande Fratello insieme a Cesara Buonamici, è intervenuta sulla polemica relativa al saluto alla sua ex suocera, che ha suscito molte critiche.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi sulle condoglianze "anticipate": "Un semplice ultimo saluto ad una persona in fin di vita"

Nella puntata di giovedì26 settembre l'opinionista, presente nel cast di questa nuova edizione, ha scelto di inviare un saluto alla sua ex suocera, che si trovava in condizioni critiche, pronunciando condoglianze "anticipate" che molti spettatori hanno trovato inappropriate e sgradevoli. Con tono solenne, Luzzi ha detto: "Voglio salutare la mia ex suocera che ci sta lasciando. Nelle prossime ore se ne andrà, e non potendo esserci di persona per darle l'ultimo saluto, lo faccio da qui. Ciao Laura."

Questo gesto, piuttosto insolito per un contesto televisivo di intrattenimento, ha scatenato reazioni contrastanti. La nota agenzia di onoranze funebri, Taffo, ha deciso di ironizzare sulla situazione condividendo il video su Twitter con un commento tagliente: "Nemmeno noi arriviamo a tanto." La battuta, però, non è stata accolta con leggerezza dalla Luzzi, che ha prontamente replicato: "Vergognatevi."

Ma la vicenda non si è fermata qui. Anche Selvaggia Lucarelli ha ripreso l’episodio sui suoi social, pubblicando il video e accompagnandolo con una critica pungente. Nel suo post su Instagram, ha scritto:

“Un giorno, alla voce 'tv distopica', troveremo questo video. Ricorda, per chi l’ha vista, quella puntata di Black Mirror in cui il primo ministro si trova costretto a un atto incredibile in diretta. Non tanto per il tema della puntata, ma per lo stupore che genera quando la realtà supera qualsiasi aspettativa. In questo caso, la sorpresa diventa incredulità. Il famoso 'non posso credere ai miei occhi'. Beatrice Luzzi, in un abito verde scintillante, prende la parola con l’apparente leggerezza di chi vuole salutare i fan, e invece saluta l’ex suocera, annunciando che 'se ne andrà a breve'. La scena è surreale. La situazione diventa ancora più strana quando Signorini chiede: 'Come si chiamava?', e il pubblico risponde in coro, 'Ciao Laura!'.

Lucarelli ha continuato a ironizzare sulla situazione, evidenziando l’assurdità del tutto, soprattutto nel momento in cui sullo schermo appare il banner del televoto, quasi a suggerire che anche il pubblico a casa fosse chiamato a decidere su ben altre questioni. Concludendo con amarezza: "Tutto così vero da sembrare impossibile"

A distanza di diversi giorni dalla vicenda, Beatrice ha voluto appronfondire la vicenda e ha spiegato il suo punto di vista. Ecco cosa ha scritto l'attrice romana su Twitter:

"Non ho potuto rispondere prima a causa di prioritarie complessità familiari, ma adesso sento proprio la necessità di dire la mia a Francesco Merlo in primis, e a molti altri. Ebbene sì, mi sono permessa di omaggiare la mia ex suocera, che mi ha sempre seguita con affetto e attenzione, con un ultimo saluto, prima che la sua coscienza, e poco dopo il suo corpo, ci lasciasse."

"Ho approfittato della diretta nazionale? Ebbene sì (anche perché non potevo raggiungerla); ma penso di potermelo permettere (come molti altri prima di me) date le volte che la "diretta nazionale" ha approfittato di me. È così scandaloso? ... concetto relativo. Rispetto alla pornografia del dolore così diffusa tra i nostri media nazionali (e ben tollerata dai nostri "attenti intellettuali") beh, direi di no, non così tanto scandaloso da suscitare il clamore che ci avete creato intorno: un semplice ultimo saluto ad una persona in fin di vita. Clamore e cattiverie che hanno chiaramente creato imbarazzo alla mia meravigliosa famiglia di Trieste in un momento così doloroso: ed è questo che non mi/vi posso perdonare. L'unica cosa che mi consola (e che mi ha spinta a farlo) è che Laura ne sia stata felice. E adesso un saluto a voi tutti (non ultimo, si intende) che vi mostrate sempre più sensibili al Chi e molto poco oggettivi sul Cosa e Come, tradendo alla radice il vostro ruolo di "opinionisti"."

