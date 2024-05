Grande Fratello, Beatrice Luzzi su un ex gieffino: "Scenata fuori luogo e di una cattiveria spietata nei miei confronti"

Gossip TV

La rivelazione inediti di Beatrice Luzzi sul comportamento assunto da un ex concorrente del Grande Fratello nei suoi confronti.

Dopo Giulia De Lellis e Alfonso Signorini, anche Beatrice Luzzi è stata ospite del podcast Non lo faccio x moda. Intervistata da Giulia Salemi, l'attrice ha ricordato la sua lunga e discussa esperienza nella Casa del Grande Fratello e svelato alcuni retroscena inediti sul rapporto con gli altri concorrenti del reality show di Canale 5.

Beatrice Luzzi sorprende sugli altri concorrenti del Gf

Beatrice Luzzi è tornata a parlare del Grande Fratello. Ospite nell'ultima puntata del podcast Non lo faccio x moda, l'ex indiscussa protagonista del reality show di Canale 5 ha deciso di vuotare e svelare un retroscena sul suo rapporto con Giuseppe Garibaldi. Non solo. L'attrice ha colto l'occasione anche per parlare del comportamento assunto da alcuni concorrenti nei suoi confronti:

Giuseppe si è fatto sentire. In questi giorni era a Roma e gli ho detto: “Vieni a casa, prendiamo un caffè che ci sono i ragazzi”. Però si è presentato con mezz’ora di ritardo e non l’ho fatto salire. Lui ha insistito tantissimo affinché ci vedessimo ed ero riuscita a ricavarvi 45 minuti della mia giornata ma si è presentato in ritardo. Gli ho risposto al telefono: “Scusa, noi tra poco dobbiamo andare via“. I miei figli hanno riconosciuto il mio essere stata autentica, libera. Un conto però sono le parole e un conto sono fare entrare nella dinamica di famiglia una persona che ha esigenze, visioni lontane da noi...

Gli altri non hanno il mio numero. Mi hanno scritto in direct così ma non ho tempo per ora. Appena recupero spazio li chiamerò. Li ho perdonati tante volte ma poi ho perso autostima. Ci sono alcune eccezioni tra loro. Cosa mi ha fatto più male? Quando ho visto Giuseppe parlare in quel modo dei miei figli, poi lui si è pentito tantissimo però è stato traumatizzante. Anche la scenata di Maddaloni al ristorante, fuori luogo e di una cattiveria spietata nei miei confronti, tutti applaudivano, cose assurde e ingiustificate.

La verità di Beatrice Luzzi sul pranzo con Alfonso Signorini

A proposito di Alfonso Signorini e del famoso pranzo insieme che ha fatto tanto rumore sul web, la Luzzi ci ha tenuto a spiegare come sono andare realmente le cose:

Finalmente siamo andati a pranzo fuori, non eravamo soli, non era un pranzo romantico. Io ho insistito per avere un incontro a due prossimamente ma lui mi ha detto che mi farebbe del male e io gli ho detto: “Non hai mica paura che ti faccia del male io?” e mi ha detto: “Ma figurati”. E io gli ho detto: “Mettiamoci alla prova!“, vedremo se avrà questo coraggio. So che sta con Paolo, ma l’ho visto solo in foto e non vorrei essere invadente.

