Grande Fratello: Beatrice Luzzi su Massimiliano Varrese: "Anche la mia famiglia stava per intervenire"

Gossip TV

L'attrice romana al Grande Fratello, è tornata parlare dei discussi comportamenti del suo collega che qualche settimana fa è stato redarguito da Alfonso Signorini.

Beatrice Luzzi è tornata a parlare dei discussi comportamenti di Massimiliano Varrese che settimine fa, in seguito all'insorgere del web e anche di noti volti dello spettacolo, è stato inviato da Alfonso Signorini di moderare le parole e gli atteggiamenti.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Avrebbero dovuto loro dare una regolata un po’ prima a Massimiliano"

L'attore romano, all'inizio del suo percorso nella Casa del Grande Fratello, è finito al centro del mirino per dei modi giudicati oppressivi e fuori luogo nei confronti di Heidi Baci che ha deciso, dopo aver incontrato il padre, di lasciare il reality.

La Baci, protagonista attuale del Grande Fratello Vip Albanese, ha parlato di Varrese, giudicandolo il principale responsabile del suo ritiro. Dopo l'uscita di scena di Heidi, Varrese si è scontrato spesso con Beatrice Luzzi con toni e modi che hanno indignato molti telespettatori. Per finire, Massimiliano si è ritrovato in Casa una sua ex fidanzata, Monia La Ferrera, che, proprio di recente, ha deciso di allontanarsi da lui in seguito a quegli stessi atteggiamenti giudicati oppressivi da Heidi. Insomma, il percorso di Varrese al Grande Fratello è decisamente discutibile anche se la maggior parte dei suoi coinquilini lo difende a spada tratta.

La Luzzi, chiacchierando con Sergio, è quindi tornata sull'argomento facendo presente che anche la sua famiglia voleva intervinire contro Massimiliano.

“Heidi per questa storiaccia con Massimiliano, il padre se l’è venuta a riprendere, cosa che stavano per fare pure i miei familiari visto che glielo permettevano di fare qui in Casa e i familiari se la sono venuti a riprendere, forse avrebbero dovuto loro dare una regolata un po’ prima a Massimiliano.“

Le parole di Hiedi Baci al Big Brother Vip 3 in Albania:

"Nel programma italiano sono rimasta per circa un mese e mezzo. Ero forte, ma sono uscita. Il pubblico italiano era diviso in due dopo la mia uscita. Una parte diceva che avevo fatto bene ad uscire e l’altra che invece avevo perso una buona occasione e che sarei dovuta rimanere." Massimiliano? Il vero problema con lui non era la nostra differenza di età, quanto i suoi atteggiamenti nei miei confronti. È venuto papà e mi ha detto che non stavano bene a causa di quelle situazioni che si erano create con Massimiliano. Io non ce la facevo a stare con il pensiero che loro stessero male. Comunque no, non mi sono innamorata lì dentro."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.