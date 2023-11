Grande Fratello, Beatrice Luzzi sbotta contro Jill Cooper in un video fuori onda

Gossip TV

Durante l'ultima puntata del GF è andata in onda una scena che ha visto protagonista Beatrice Luzzi contro Jill Cooper in un video fuori onda. Ecco cosa è successo!

Nella casa del Grande Fratello continuano le tensioni tra Beatrice Luzzi e alcuni degli inquilini: in particolare, tra i vip del reality Mediaset la regina del fitness, Jill Cooper, sembra avere dei dubbi sull'attrice e sul legame con un altro inquilino della casa, Massimiliano Varrese. Così, in un fuori onda della puntata di ieri sera, lunedì 6 novembre, su Canale5, le due donne si sono affrontate in un acceso scontro.

GF, Beatrice Luzzi sbotta contro Jill Cooper: spunta un video di un fuori onda

Aveva già fatto discutere il video notturno di Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, dopo che l'attore aveva trionfato in uno dei giochi del programma e aveva scelto Beatrice affinché soddisfacesse per un'intera giornata tutti i suoi desideri. La scelta di Varrese ha scatenato la gelosia di Giuseppe Garibaldi, le perplessità degli inquilini e anche l'intervento di Jill Cooper. Mentre per l'attrice tutto si è svolto senza alcun inganno o doppio fine, ma con la massima tranquillità, mentre i suoi compagni hanno immediatamente pensato il contrario.

Così, Beatrice Luzzi si è ritrovata, ieri in puntata, a rispondere alle domande degli altri gieffini sul riavvicinamento tra lei e Massimiliano:

"Ho perso un gioco e ho dovuto soddisfare i desideri di Massimiliano. Essendo io una persona corretta, ho dovuto fare alcune cose. Ce ne sono state anche di imbarazzanti. Nel senso che il riavvicinamento a Massimiliano a me fa molto piacere, per mille motivi e ho sofferto tanto la tensione tra me e lui. Certo è che l'avvicinamento sensoriale mi ha creato qualche problema, devo ammetterlo. Un conto è perdonare con la testa, l'altro con l'inconscio, però sono gesti..."

Dopo queste parole è intervenuta Jill Cooper, la quale ha sottolineato che sarebbe stata Beatrice a proporsi nel fare il massaggio a Varrese, ma Beatrice le ha risposto a tono:

"Non è vero che mi sono offerta, è lui che mi ha scelta, se lo dici mi costringi a rispondere a tono. Non scherziamo proprio..."

Bea è stata al gioco durante la clip del massaggio al guru.

La Jill avrebbe voluto sparare cavolate.

Ma Bea ha detto no. #grandefratello pic.twitter.com/1CbvKvX1Py — Lalla (@Lalla84455247) November 7, 2023

