Grande Fratello, Beatrice Luzzi riceve il Tapiro d'Oro dopo che Signorini l'ha definita "un'esperta di piumoni"

Questa sera a Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegnerà il primo Tapiro d’oro della carriera, per l’occasione “trapuntato”, a Beatrice Luzzi, opinionista al Grande Fratello.

Beatrice Luzzi replica a Striscia la Notizia la battutaccia di Alfonso Signorini durante l'ultima puntata del Grande Fratello

Durante la puntata del Grande Fratello dello scorso lunedì, Alfonso Signorini ha interpellato l’opinionista per chiederle un’opinione sul rapporto tra Shaila Gatta e Javier Martinez dicendole: "Tu sei un’esperta di piumoni, Beatrice!”. Il riferimento è a quello che sarebbe accaduto sotto le coperte tra Luzzi e Giuseppe Garibaldi durante la scorsa edizione del GF in cui i due erano concorrenti.

L'ex gieffina, dopo la puntata, sembra aver lanciato una frecciatina al conduttore proprio per la sua osservazione, giudicata da molti fuori luogo

L’inviato intercetta Luzzi che, scherzando, ha affermato: "Secondo me il vero esperto è lui. Sono sicura che Alfonso l’ha fatto con leggerezza, però io sono una signora e c’erano anche i miei figli in studio". Quando Staffelli le ha chiesto delucidazioni su cosa è davvero accaduto con Garibaldi nella casa più spiata d’Italia, l’opinionista ha replicatao "Non è successo niente sotto al piumone!!

Infine, l’ex concorrente del Grande Fratello ha lanciato una stilettata ad Alfonso Signorini: "Quando ho visto il Tapiro in braccio ad Alfonso e Cesara Buonamici ho pensato che fosse il loro bimbo. Me l’hanno fatta pagare".

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia alle 20.35 su Canale 5, mentre il prossimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda lunedì 21 ottobre in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset.