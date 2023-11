Grande Fratello, Beatrice Luzzi promuove Mirko, ma non Perla: "Lui può puntare in alto, lei no"

Gossip TV

Al GF, Beatrice Luzzi ha rivelato cosa pensa di Mirko e Perla, lanciando un giudizio molto duro su quest'ultima.

In queste ultime ore Beatrice Luzzi, al Grande Fratello, ha spesso espresso la propria opinione sul duo Mirko Brunetti e Perla Vatiero. L'attrice, come sempre senza peli sulla lingua, non ha saputo trattenere un pungente commento riguardo l'ex del gieffino, ora diventata una delle concorrenti del reality Mediaset di Canale5.

GF, Beatrice Luzzi su Mirko e Perla: giudizio duro per la Vatiero!

I due ex concorrenti di Temptation Island si sono avvicinati molto negli ultimi giorni, tanto da essere protagonisti di un romantico lento e hanno più volte chiarito i loro trascorsi e si sono scusati reciprocamente per gli errori del passato. Tutto questo è successo al GF, il programma condotto da Alfonso Signorini, e sotto gli occhi dei vari inquilini, compresa Beatrice Luzzi. Mentre era in giardino con Fiordaliso, la concorrente si è lasciata andare a diverse esternazioni sulla coppia, emettendo un duro giudizio su Perla Vatiero.

Per Beatrice, infatti, tra i due, l'unico che davvero potrebbe ottenere molto è Mirko, il quale - ha aggiunto - non tornerebbe certo con Perla, mentre quest'ultima - secondo l'attrice - è ancora molto presa dal suo ex. Beatrice ha poi commentato il recente avvicinamento tra i due gieffini, affermando che:

"Lei tornerebbe con lui, lo ritiene un pezzo grosso. Se lo sposerebbe. Uno così non lo trova più. Lui può trovare di più. A me paice molto e può puntare molto in alto. Lei no"

In questi giorni, Beatrice ha espresso anche la sua delusione verso Cesara Buonamici, accusata dall'attrice di aver regalato l'immunità a Garibaldi e Varrese, definendo i due "dei privilegiati e viziati". L'ex volto di Vivere non ha nascosto di non voler restare a lungo nel reality, tanto che sembra che non abbia firmato per prolungare la sua permanenza all'interno del programma.

