Grande Fratello, il romantico ballo tra Mirko e Greta e confidenze all'orecchio [VIDEO]

Ieri sera, inquilini del Grande Fratello hanno organizzato il gioco della bottiglia che è terminato con un lento che ha fatto sognare tutti i fan dell'(ex) coppia di Temptation Island.

Al termine del gioco della bottiglia che gli inquilini del Grande Fratello hanno organizzato nel corso della serata di ieri, Perla e Mirko hanno ballato un lento sulle romantiche note di I Will Always Love You di Whitney Houston.

Grande Fratello, Mirko e Perla ballano un lento e infiammano il web

Secondi che hanno infiammato il web mettendo in tendenza su Twitter l'hashtag dei perletti. il numeroso fandom che spera in un ritorno di fiamma tra i due ragazzi.

Durante il ballo, stretti e abbracciati, Perla e Mirko si sono lasciti andare anche a qualche confidenza molto intima: "E comunque vorrei dirti una cosa. Non c’ha avuto tanto senso quello che abbiamo fatto gli ultimi tre mesi a buttarci cattiverie addosso l’uno sull’altra". Perla ha subito risposto sottovoce: "Lo so, lo so hai proprio ragione. Anzi, non hanno avuto senso tante cose. "E voglio dirti che sono molto contento che le cose siano migliorate" ha aggiunto ancora il 26enne che negli ultimi giorni ha affermato di aver corso troppo con Greta e di non provare più quello che provava all'inizio della loro storia.

Mirko, parlando con Angelica. ha parlato poi di della presenza di Perla nella Casa che al di là di tutto lo ha reso felice:

Con Perla non riesco a dare un quadro ancora. Non riesco a trattenermi con Perla. Mi viene spontaneo darle piccole attenzioni sulle piccolezze, essere anche premuroso. Mi viene proprio spontaneo e non può essere diversamente. Ho un blocco nei suoi confronti perché la situazione è strana. Fisico? Mmm, sì ma totale. A parte le premure non sono spontaneo, su quelle invece è diverso, mi viene spontaneo darle attenzioni. Sono pensieroso e non dormo la notte e anche per questa cosa. Talmente avevo messo da parte me stesso nella vecchia relazione, che non voglio rifarlo adesso. Ero a 1000 con Greta e lì dovevo avere più tatto e ho sbagliato, dovevo essere più lucido. Nell’esprimere le cose dovevo fare diversamente. Non voglio fare l’errore di non mettere nuovamente me al centro e al primo posto. Perla, se lei sta male io sto male, se sta bene io sto bene... Però averla qui non la riesco a percepire come la cosa bellissima che è, perché comunque so che non posso comportarmi in un certo modo. Però la vedo serena e diversa in modo positivo. Se con Perla ho ammesso gli sbagli miei? No, non le ho detto questo."

mirko: comunque non c’ha avuto proprio senso quello che abbiamo fatto in questi tre mesi, a buttarci merda addosso



perla: lo so lo so



mirko: però sono contento che sia andata così 😭 #Perletti pic.twitter.com/qX1imxu9XW — vs (@veronicaaserraa) November 22, 2023

