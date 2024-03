Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Non facciamo guerre"

Gossip TV

L'attrice romana, a pochi giorni dalla conclusione del Grande Fratello, è intervenuta su Instagram consigliando toni pacifici forse in seguito ad una Ig Stories di Anita Oliveri.

Beatrice Luzzi a pochi giorni dalla conclusione del Grande Fratello che l'ha vista reclusa per quasi sette mesi nella Casa di Cinecittà, è intervenuta sui social consigliando a tutti i suoi sostenitori di non fare la guerra, ricordando i giorni delle festività pasquali. Di recente, si è molto parlato dei Luzzers, ovvero del fandom dell'attrice che per alcuni ex concorrenti (e non solo), sarebbero "colpevoli" di essere particolarmente aggressivi, soprattutto nei confronti degli antagonisti dell'ex gieffina anche e soprattutto alla luce della sua mancata vittoria. A tal proposito, il fidanzato di Angelica Baraldi, Riccardo Romagnoli ha parlato di recente dei sostenitori della Luzzi definendoli "una setta" e Anita Oliveri ha pubblicato un tweet agghiacciante in cui un fan dell'attrice le ha assicurato di conoscere dove abita, minacciandola di morte. C'è dunque e sicuramente bisogno di abbassare i toni e ricordarsi che sono stati tutti protagonisti di un reality e nulla di più e che si può essere fan di qualche gieffino senza dover odiare necessariamente un altro.

Ecco le parole di Beatrice Luzzi:

"Ciao, buongiorno a tutti, mi mancate! So che anche io vi manco, non sono molto attiva in questi giorni anzi sono totalmente in tilt! Sono giorni di festa, sono qui con la mia mamma con il mio cagnolino e i dedico un po' a loro e a recuperare, vi consiglio di stare in pace, di ricordarsi che sono sono giorni di resurrezione quindi non facciamo la guerra. torno al più presto e facciamo delle cose belle, un abbraccio a tutti!"

