Grande Fratello, Beatrice Luzzi minaccia azioni legali contro Rosy Chin

La furia della Luzzi contro Rosy Chin, sua ex compagna d'avventura al Grande Fratello.

Beatrice Luzzi, attraverso i suoi canali social, ha minacciato azioni legali contro Rosy Chin sua ex compagna d'avventura del Grande Fratello.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi vuole agire per vie legali contro Rosy Chin

Ma cosa è successo tra l'attrice romana e la chef italo-cinese? Ad analizzarlo, molto dettagliatamente, è stato il portale di GossipTv. La Chin, in una room su Twitter (X) pare abbia insinuato che i figli della Luzzi, Elia e Valentino abbiano gestito il televoti del reality show, diventando i portavoce dell'agguerrito fandom della madre. L'ex gieffina e finalista del Grande Fratello, ha quindi tuonato sui social di non nominare i suoi figli "additandoli come protagonisti di ruoli che li metterebbe a rischio."

Ecco le parole di Beatrice Luzzi diffuse sui suoi profili social:

"In relazione a quanto emerso su vari social network, riguardo le dichiarazioni di una ex concorrente del Grande Fratello 2023 sui figli di Beatrice Luzzi, a quanto pare additati come protagonisti di ruoli che potrebbero comportare dei rischi per il loro presente e per il loro futuro, siamo costretti a ricordare a tutti che l’esposizione di minori in contesti pericolosi, oltretutto senza contraddittorio, è penalmente perseguibile e che, ove si ripetessero fatti simili, agiremo per vie legali senza preavvisi."

Oltre alle parole sui figli dell'attrice, pare che Rosy Chin abbia anche confermato i rumors su una lite avvenuta tra Mirko Brunetti e Sergio D'Ottavi il giorno in cui gli ex gieffini hanno partecipato alla durante la festa post fine Grande Fratello.

