Grande Fratello: "Beatrice Luzzi? La regina delle dinamiche", parla un ex amatissimo concorrente del reality

Gossip TV

Tommaso Zorzi si racconta a cuore aperto e rivela il suo pensiero sull'attuale edizione del Grande Fratello.

Tommaso Zorzi è stato uno dei protagonisti più amati e apprezzati del Grande Fratello Vip. Intervistato da Vanity Fair, l'ex gieffino si è raccontato senza filtri rivelando di aver passato un 2023 non proprio facile, ma di essere pronto a rimettersi in gioco in Cortesie per gli ospiti al fianco di Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi.

Tommaso Zorzi si sbilancia su Beatrice Luzzi

Tommaso Zorzi sarà, insieme a Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi, uno dei giudici di Cortesie per gli ospiti, il programma che partirà il prossimo lunedì 25 marzo alle 20.20 su Real Time. Nell'attesa, il giovane ha rilasciato una lunga e interessante intervista in cui ha fatto un bilancio della sua carriera rivelando di aver passato un 2023 non facile sia dal punto di vista professionale che umano:

Il 2023 è stato un anno di metamorfosi in cui ho imparato a concentrarmi su me stesso e a pensare a me. Ho preso la patente, ho iniziato ad allenarmi bene in palestra e ho lasciato andare delle situazioni lavorative che mi stavano strette. Ho sentito il bisogno di fermarmi per cercare di accogliere il progetto giusto, senza avere paura che la gente potesse pensare che non stessi facendo niente...

Da quando sono uscito dal Grande Fratello ho fatto tutta una cosa dopo l'altra, non ho mai avuto il tempo di fermarmi e di riflettere se facevo tutto questo per la fame di esserci o la voglia di provarci. Sono arrivato alla conclusione che ero più preoccupato di dimostrare qualcosa agli altri anziché a me stesso: quando l'ho capito mi sono fermato per capire dove stavo andando e cosa avrei voluto fare, cercando di costruirmi una credibilità che, per chi fa questo mestiere, è indispensabile...

A proposito del Grande Fratello, Zorzi ha detto la sua anche sull'attuale edizione del reality show di Canale 5 che sta per giungere al termine:

Il canale 55 ogni tanto lo tengo in sottofondo. Sono grato ad Alfonso e alla sua squadra perché sono stati molto gentili con me, rispettando anche la mia scelta di andarmene. Mi hanno capito, e non era scontato [...] Sono sincero ho visto poco. Mi sembra di capire che Beatrice Luzzi sia un po' la regina delle dinamiche: è sicuramente una persona con cui avrei legato.

Leggi anche Giuseppe Garibaldi fuori dal Gf: le prime parole dopo l'eliminazione

Tommaso ha parlato anche della sua attuale situazione sentimentale rivelando di avere un fidanzato:

Sto con un ragazzo da qualche mese e, forse per la prima volta, ci sto andando con i piedi di piombo. È un ragazzo normale, che non ha Instagram e con cui sto molto bene. Insieme a lui sto imparando che si può essere in una relazione senza convivere e comprare un cane il giorno dopo. Vivere le cose un passo alla volta è più bello, e per me, che ho quasi 30 anni, è la prima volta. Non dirò nomi, cose e il resto. Non serve.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.