Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Io opinionista? E' nella mia pelle"

Gossip TV

L'attrice romana Beatrice Luzzi, ospite al Festival di Venezia, ha parlato della sua nuova avventura come opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello.

L'attrice romana Beatrice Luzzi, ospite al Festival di Venezia, ha parlato della sua nuova avventura come opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi opinionista: ; ;"Con la ;Buonamici ci potrebbe essere un ;confronto, diciamo che mi potrei molto divertire"

La Luzzi è presentata a Venezia con un ruolo di grande importanza: quello di testimonial per il premio "Sorriso Diverso". Questo prestigioso riconoscimento è destinato a premiare le opere cinematografiche che mettono in luce tematiche di rilievo sociale, come l'inclusione, la sostenibilità e l'uguaglianza. Durante l'evento, Luzzi ha condiviso con noi il suo punto di vista su questo premio significativo e ha anche fatto alcune riflessioni sulla sua recente esperienza all'interno del Grande Fratello.

Intervistata da SuperGuidaTV, Beatrice, tra le altre cose, ha parlato anche del suo debutto come opinionista accanto a Cesara Buonamici

"Venezia è un’emozione immensa, ho aspettato tanti anni. Sono venuta perché mi hanno consegnato un riconoscimento. Certo, non sono venuta per un film e quindi non posso godermela appieno. "

La Luzzi è tornata a parlare anche della sua lunga avventura nel reality targato Mediaset:

"Sicuramente nella casa del Grande Fratello dove sono stata per sei mesi e mezzo. Già quello era una prova di resilienza, e poi ho subito vari attacchi: un po’ di emarginazione e un po’ di bullismo. Mi ha aiutata la consapevolezza che, nel corso dei secoli, molte persone sono state anche ingiustamente accusate, altre torturate (non è il mio caso) e molte altre uccise. E quindi ho tenuto duro. Questo mio esempio è servito a molte per rialzare la testa e rimboccarci le maniche anche perché non abbiamo scelta. Cosa mi ha insegnato? ;Mi ha insegnato che c’è molta gente sola. Molta gente che ha grossi problemi, non ha una visione della società, della comunità, non c’è una rete, manca un progetto. Le persone hanno bisogno di nuovi esempi."

"Io opinionista? ​Sì, sarebbe nella mia pelle. Con la Buonamici ci potrebbe essere un confronto, diciamo che mi potrei molto divertire."

Beatrice ha poi parlato dell'attenzione mediatica che ha avuto e continua ;ad avere il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi, il bidello calabrese con cui ha avuto un breve flirt nella Casa del ;Grande Fratello:

"Ricevo decine e decine di storie su ig, email, messaggi in cui mi si dice cosa devo fare, cosa non devo fare, sulla base di quello che non sanno. Certamente non ho mai permesso neanche ai miei genitori di dirmi cosa fare e quindi effettivamente un po’ di ricatti morali di troppo li ho subiti."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .