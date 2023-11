Grande Fratello, Beatrice Luzzi incontra l'ex marito Alessandro Cisilin: "Grazie, amore!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di questa sera del GF, Beatrice Luzzi ha rivisto l'ex marito Alessandro Cisilin. Ecco cosa si sono detti!

Questa sera, su Canale5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Protagonista di un toccante momento è stata Beatrice Luzzi grazie all'incontro con l'ex marito e padre dei suoi due figli, Alessandro Cisilin.

GF, tenero abbraccio tra Beatrice Luzzi e Alessandro Cisilin: "Viviti tutto con leggerezza"

Oramai abbiamo imparato a conoscerla: Beatrice Luzzi non si risparmia mai su nessuno dei gieffini, dicendo sempre cosa pensa, a volte anche in maniera troppo pungente. Ma, quando si tratta dei suoi figli, la regina di ghiaccio della casa si scioglie come neve al sole: lo ha dimostrato sia quando ha rivisto i suoi figli, poco dopo il suo ingresso nel programma condotto da Signorini, sia quando ha augurato al piccolo Elia un felice compleanno, dichiarando candiamente:

"Tu e Valentino siete la cose più importante. Voi due e anche Alessandro, anche lui"

Alessandro Cisilin è l'ex marito dell'attrice e padre dei suoi due figli e, questa sera, è stato un ospite speciale, giunto per sorprendere Beatrice. Prima del suo ingresso, per l'attrice è arrivato anche un tenero messaggio da parte dei figli, che le hanno ricordato di non mollare:

"Forza mamma, devi stare serena per ciò che succede dentro e fuori. Fino a quando non spegnerai tu stessa le luci della casa"

Dopo essersi commossa, Beatrice è stata sorpresa dall'arrivo di Alessandro, suo ex marito, che non ha perso tempo a dichiararle quanto fosse fiero di lei:

"Sei bellissima, donna, artista infinita. I nostri ragazzi sono saggi, divertiti e felici e ciò che fai qui dentro rende felice e fiero anche me.Sei speciale. E vedere come ti muovi qui dentro ha reso me ancora più orgoglioso di ogni cosa che abbiamo fatto insieme. Di quello che siamo e che saremo sempre. Sto dalla tua parte, non so se sono sempre stato bravo a esprimerlo, ma è così"

Scopri le ultime news su Grande Fratello