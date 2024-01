Grande Fratello, Beatrice Luzzi in lacrime: "Chiedo scusa, è troppo!"

Gossip TV

Il regalo da parte del Grande Fratello nei confronti di alcuni inquilini, mette a disagio la Luzzi che si è sfogata piangendo.

Nel corso della giornata di ieri, il Grande Fratello ha deciso di fare un regalo ai veterani del gruppo, regalandogli delle ore di spensieratezza in una Spa.

La sorpresa, graditissima da parte dei concorrenti, è stata riservata ad Anita, Vittorio, Fiordaliso, Garibaldi, Massimiliano, Letizia, Rosy, Grecia e Beatrice. Proprio l'attrice romana davanti alla trasferta inaspettata, si è sentita particolarmente in colpa nei confronti della sua famiglia tanto da chiedergli scusa pubblicamente. Ieri, infatti, è avvenuta la tumulazione del padre che ha riunito tutti gli affetti più cari e Luzzi si è dispiaciuta di dover trascorrere le stesse ore in cui avveniva la commemorazione nella trasferta in Spa organizzata dalla produzione.

"Vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere stata con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa in cui non avevo voce in capitolo, come sapete. Mi dispiace tanto, ed è veramente troppo. Non devo darmi colpe? Un conto è stare qui e un altro è andare in spa" queste le parole di Beatrice in confessionale.

La Luzzi è stata poi confortata da Fiordaliso che l'ha sostenuta e confortata:

“Amore non prenderla così male, non reagire così ti prego, cerca di tranquillizzarti - ha dichiarato la cantante - Loro lo sanno benissimo che sei qui e capiscono tutto. Sono stati anche loro a volerti qui dentro. Sì ma non dire nulla ti prego. Mica sei andate lì a divertirti e festeggiare. Abbiamo fatto un bagno, mamma mia, chissà che cosa grave. Nemmeno fossimo andati in Puglia a ballare la tarantella. Dai su ti prego per favore. Perdonati un po’ che è la cosa giusta. Non devi colpevolizzarti per questa uscita. Stai a sentire me che ti voglio bene. Non hai festeggiato e non sarebbe cambiato nulla se fossi stata qui oppure con noi, quindi non darti colpe che non hai“.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.