Grande Fratello, Beatrice Luzzi in lacrime a causa di Massimiliano Varrese e Sara Ricci: a consolarla c'è Giuseppe Garibaldi

Gossip TV

Giuseppe Garibaldi ha consolato Beatrice Luzzi al GF, viste le lacrime dell'attrice a causa dell'atteggiamento di Massimiliano Varrese e Sara Ricci!

L'avventura al Grande Fratello di Beatrice Luzzi si sta rivelando ricca di difficoltà e di momenti complessi: l'antipatia iniziale, poi diventata amicizia e ora di nuovo mutata in astio con Massimiliano Varrese e i commenti velenosi di Sara Ricci su di lei l'hanno profondamente abbattuta e, ora, per l'attrice di Vivere è arrivato un momento di grande sconforto. A consolarla, inaspettatamente, c'è Giuseppe Garibaldi, con cui non sono mancati gli scontri nel reality Mediaset in onda su Canale5.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi consolata da Giuseppe Garibaldi per le parole di Varrese e Ricci

Nel corso della scorsa serata, Beatrice Luzzi è stata vittima di un momento di sconforto a causa delle continue offese che sta ricevendo non solo da Massimiliano Varrese, che sembrava interessato a lei, ma anche dall'ex collega Sara Ricci. Mentre era in camera con Giuseppe Garibaldi, inaspettatamente, il bidello l'ha consolata, mettendo da parte la profonda antipatia che li stava legando negli ultimi periodi.

La gieffina del programma di Alfonso Signorini ha svelato di essere esausta e di non tollerare più le continue intromissioni nel suo percorso di Massimiliano e Sara:

"Mette bocca su tutto, anche su cose che non la riguardano. Non ce la faccio più, ogni cosa che dico rispondono e hanno da ridire. Mi aggredisce [riferita a Massimiliano], poi mi corteggia, poi mi sparla dietro, è tutto troppo traumatico...Arriverò al punto di dire o io o lui"

Giuseppe, intenerito dal suo comportamento, l'ha abbracciata e le ha sussurrato un "ti voglio bene", sebbene sul web ci sia già chi teme che il nip possa approfittare di questo momento di debolezza di Luzzi per farle del male.

Scopri le ultime news su Grande Fratello