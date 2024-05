Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi insieme in una nuova foto!

Gossip TV

I due concorrenti dell'ultima edizione del GF, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono apparsi insieme in un nuovo scatto che ha fatto il giro dei social! Ecco cosa è successo!

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono stati tra i concorrenti più amati dell'ultima edizione del Grande Fratello: nonostante la differenza culturale e di età, i due avevano anche iniziato una romantica storia d'amore nella Casa del GF, ma l'immaturità di Garibaldi e le malelingue degli altri concorrenti li avevano spinti a dividersi.

GF, Beatrice e Giuseppe in un nuovo scatto: la foto che fa impazzire i fan!

La coppia, che ha avuto una storia travagliata nel reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, nelle ultime settimane prima che il programma chiudesse i battenti si è riavvicinata e ha cercato di superare le incomprensioni che li ha allontanati nella Casa di Cinecittà. Una volta terminato il programma, entrambi si sono mantenuti molto vaghi su un eventuale futuro insieme, ma ora sui loro profili social è apparsa una foto che ha riacceso le speranze dei fan.

Già diverse settimane fa, la coppia si era mostrata insieme in uno scatto a Roma, davanti al Colosseo. Poi, nel corso di alcuni interventi sui social, Beatrice aveva svelato di essere in contatto con Giuseppe, anche se non si erano più rivisti. La mancanza di notizie dei due gieffini e la loro assenza sui social aveva spinto il fandom dei Beabaldi a indire uno sciopero, con immediata decisione di non realizzare più fancam sulla coppia.

Ma, inaspettatamente, oggi, 16 maggio, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono riapparsi insieme in una foto che li ritrae nella stessa posizione, con una mano appoggiata al muro, mentre reggono i loro telefoni cellulari. A corredo dello scatto, Beatrice ha scritto:

"Trattativa risolta, nuovi telefoni. I sindacati revocano lo sciopero"

GF, c'è davvero speranza per i Beabaldi?

Il gesto di Beatrice ha riacceso le speranze dei fan di vedere i due insieme: i Beabaldi, infatti, hanno notato che i 16 del mese è diventata la data fortunata della coppia, dato che il 16 marzo si sono riavvicinati nella Casa del GF, il 16 aprile Giuseppe ha chiuso con Anita Olivieri e ora il 16 maggio è Beatrice Luzzi a esporsi. C'è dunque speranza per la coppia?

Nel corso delle interviste rilasciate dopo la fine del reality, sia Beatrice Luzzi sia Giuseppe Garibaldi hanno mantenuto un certo riserbo sulle possibilità di diventare una coppia nel prossimo futuro. Mentre Beatrice era parsa irremovibile e aveva più volte confermato che non c'era una possibilità per loro, ma che, anzi, Giuseppe avrebbe dovuto trovare una ragazza della sua età.

Quando è terminato il reality, Beatrice Luzzi ha messo un punto fermo alla storia con Giuseppe, spegnendo le speranze dei fan, ma il gieffino le aveva dimostrato di tenerci molto a lei, pubblicando una storia su Instagram in cui ammetteva di non aver difeso la sua storia con Beatrice nella Casa e che la sua scelta di preservare l'amicizia con Anita si era rivelata un errore. Al momento, tutti questi avvenimenti non significano certo che i due siano pronti a uscire allo scoperto, ma è certo che tra loro ci sia un legame molto speciale.

