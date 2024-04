Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi insieme a Roma: la foto che fa sognare i fan della coppia!

Gossip TV

I due ex concorrenti del GF, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, hanno postato una foto insieme nella Capitale: è nata una nuova coppia? Ecco cosa sappiamo!

Con la fine del Grande Fratello, i fan di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono rimasti con l'amaro in bocca perché i loro beniamini non hanno avuto tempo e modo di potersi chiarire fino in fondo. I fan della coppia, che ha avuto una storia travagliata nel reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, nelle ultime settimane prima che il programma chiudesse i battenti si sono riavvicinati e hanno cercato di superare le incomprensioni che li hanno allontanati nella Casa di Cinecittà. Una volta terminato il programma, entrambi si sono mantenuti molto vaghi su un eventuale futuro insieme, ma ora sui loro profili social è apparsa una foto che ha riacceso le speranze dei fan: è nata una nuova coppia?

GF, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi in un nuovo scatto: i Beabaldi sono realtà?

Nel corso delle interviste rilasciate da entrambi dopo la fine del reality, sia Beatrice Luzzi sia Giuseppe Garibaldi hanno mantenuto un certo riserbo sulle possibilità di diventare una coppia nel prossimo futuro. Nella casa del GF, infatti, i due si sono riavvicinati, durante un'emozionante scena nel Tugurio, e Garibaldi ha chiesto scusa alla gieffina per non averla difesa dalle cattiverie di Anita Olivieri e dalle insinuazioni su di lei.

Tuttavia, Beatrice era parsa irremovibile e aveva più volte confermato che non c'era una possibilità per loro, ma che anzi, Giuseppe avrebbe dovuto trovare una ragazza della sua età.Garibaldi, a sua volta, aveva confessato ad Alfonso Signorini dei suoi sentimenti per Beatrice, affermando che la gieffina aveva bisogno di un certo tipo di uomo e quando il conduttore gli aveva chiesto se poteva essere lui quell'uomo, Garibaldi aveva affermato che ci avrebbe provato.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi insieme a Roma: gli ex concorrenti del GF sono una coppia?

Quando è terminato il reality, Beatrice Luzzi aveva messo un punto fermo alla storia con Giuseppe, spegnendo le speranze dei fan, ma il gieffino le aveva dimostrato di tenerci molto a lei, pubblicando una storia su Instagram in cui ammetteva di non aver difeso la sua storia con Beatrice nella Casa e che la sua scelta di preservare l'amicizia con Anita si era rivelata un errore.

Dopo questa storia Instagram, Anita ha pubblicato una replica in cui chiudeva ogni rapporto con Giuseppe e ora è arrivata una foto che sembra riaccendere le speranze dei Beabaldi: nello scatto, pubblicato dall'attrice su Instagram, Beatrice e Giuseppe sono insieme a Roma, davanti al Colosseo, sorridenti.

Lo scatto è diventato virale sui social e ha riacceso le speranze dei fan che vedono in questa foto l'ennesima prova che i due ex concorrenti del GF stanno ricostruendo il loro rapporto lontano dalle telecamere e da occhi indiscreti, per potersi vivere con maggiore tranquillità. Entrambi, infatti, non sono affatto amanti dei social e raramente si mostrano sui social se non per qualche diretta occasionale con i fan. Possiamo quindi dire che Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono una coppia? Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprirlo!

Sempre🏡❤️✨#BEABALDI #solocosebelle pic.twitter.com/Vn56U5421t — Mrk🦋 (@Maryka_30) April 23, 2024

