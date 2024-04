Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini insieme a Milano: il suo futuro lavorativo è a Mediaset?

Gossip TV

Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, sono stati a pranzo insieme a Milano. Ci saranno presto notizie di un lavoro a Mediaset?

Dopo la chiusura del Grande Fratello, con la vittoria di Perla Vatiero, per la seconda classificata Beatrice Luzzi si è aperto un nuovo capitolo della sua vita: dopo 15 anni lontana dal mondo televisivo per dedicarsi alla sua famiglia, l'attrice sembra pronta a rimettersi in gioco, come testimonierebbero le foto insieme al conduttore del reality Alfonso Signorini. I due, infatti, sono stati visti insieme a Milano, a pranzo, e i fan dell'attrice ne sono sicuri: arriverà presto una notizia che il suo futuro lavorativo sarà a Mediaset.

GF, Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini insieme a pranzo!

Beatrice Luzzi è diventata la vincitrice morale del GF e anche lo stesso conduttore della trasmissione di Canale5 l'ha definita tra le concorrenti migliori di questa edizione e motore delle vicende nella Casa di Cinecittà. Acuta, lucida e senza peli sulla lingua, Beatrice si è rivelata la concorrente ideale e ha conquistato il pubblico con il suo essere vera e indomita, nonostante i tentativi degli altri gieffini di affossarla.

Ora che il programma è terminato, l'attrice è l'unica che sembra ad aver ricevuto delle concrete proposte lavorative, come dimostrano anche le foto pubblicare sul suo account Instagram.

In una la si vede varcare la soglia di Endemol Shine, mentre nello scatto pubblicato solo un'ora fa, Beatrice Luzzi è a pranzo insieme ad Alfonso Signorini, conduttore del GF. Anche quando era nella casa, l'attrice e il conduttore non hanno mai nascosto la simpatia reciproca e Alfonso ha persino abbracciato l'attrice quando è stata proclamata vincitrice Perla Vatiero.

GF, Beatrice Luzzi possibile opinionista del reality? Le teorie del web!

Il conduttore è stato tra i pochi a riconoscere il valore di Beatrice e sul web non mancano le teorie su una possibile promozione di Luzzi a opinionista del Grande Fratello! Dopotutto, non sarebbe la prima volta che una concorrente di un reality non inizi una scalata vera e propria nel programma: basti pensare a Giulia Salemi, prima vippona e poi responsabile dei social del GF, o anche a Vladimir Luxuria, che dall'essere naufraga dell'Isola dei Famosi ne è diventata anche conduttrice.

Da parte sua, inoltre, Beatrice Luzzi non ha mai nascosto che le piacerebbe poter condurre un programma tutto al femminile, come ha svelato in un'intervista a Chi:

"Mi piacerebbe condurre un programma tutto al femminile. Amo le donne e, non avendo figlie femmine, quando i miei figli portano a casa le loro amiche ci parlo per ore: hanno velocità, ritmo, ti raccontano le cose in maniera dettagliata, mentre i maschi invece ci mettono molto di più a dire mezza parola"

