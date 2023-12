Grande Fratello, Beatrice Luzzi di nuovo contro parte del gruppo: "Stanotte da parte vostra, egoismo assoluto"

Gossip TV

Risveglio turbolento per gli inquilini del Grande Fratello: Beatrice si scaglia contro Mirko, Perla e Letizia.

Risveglio turbolento per gli inquilini del Grande Fratello: Beatrice Luzzi si è scagliata contro parte del gruppo dopo per aver sentito per ore nel cuore della notte, ridere a crepapelle e averle impedito di dormire.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi ancora nervi a fior di pelle

Inizialmente l'attrice romana non aveva un'idea precisa di chi fosse stato e ha puntato il dito contro Perla Vatiero che ha cercato di spiegarle che il rumore proveniva dallo schiamazzo di diverse persone e non una singola. La Luzzi ha preso poi di mira Mirko Brunetti:

"Il fatto che eravate tanti non vi giustifica perché c’erano tanti che dormivano [...]Un conto è che tu svegli una persona perché ti fai una risata, ti regoli e quella poi si riaddormenta. Ma se tu continui a ridere per un’altra mezz’ora…Tu puoi fare tutti i comizi che ti pare e ridere a bassa voce ma se c’è una che ride per trenta, quaranta minuti a crepapelle è veramente mancanza di rispetto. E’ inutile che dici “eravamo tutti” perché c’era una sola risata che dava fastidio. Avete rovinato la notte a dieci persone e anche il giorno dopo. Non deve più succedere. Invece di dire scusa tu rispondi…Sono i tuoi modi sbagliati. Io mi sono dovuta alzare, ho detto “ragazzi basta, state esagerando” e avete continuato a ridere a crepapelle."

Mirko ha replicato che erano in tanti a ridere e che non serve puntare il dito contro in nessuno in particolare. "E’ inutile discutere come fai te”, ha replicato Brunetti.

Nella discussione è intervenuta anche Letizia Petris:"Sono tre mesi che sei incavolata, non mi rompere, sei arrabbiata con tutti. Ce l’ha con me o con Perla, vuoi nominare o me o lei?" ha chiesto Letizia trovando complicità con Perla. Le due gieffini infatti si sono dette convinte che Beatrice stesse cercando solo un pretesto per le nomination. L'attrice ha quindi continuato:

"Ragazzi, il problema è stato che nessuno mi ha chiesto scusa e non solo a me, perché avete svegliato tutti. Anche Vittorio, Sara e Massimiliano sono stati svegliati. [..] E’ un principio importante. Stanotte c’è stata una forma di egoismo assoluto che secondo me andava sottolineata."

Vittorio Menozzi ha difeso poi Beatrice e Fiordaliso ha raccontato in giardino che a ridere continuamente è stata Grecia Colmenares:

"A me non sembrava per niente lei, e allora che si dica!" ha risposto la Luzzi.

"Tutti stavamo ridendo di felicità", ha quindi fatto presente Grecia. "E quindi chissenefrega? Stanotte è stato diverso ti ho spiegato perché, sei stata superficiale e non hai chiesto scusa. Hai mancato gravemente di rispetto" ha continuato Beatrice molto infastidita.

