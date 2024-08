Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Deianira Marzano: "Persona senza alcuna affidabilità che dice baggianate"

Negli ultimi mesi, l'influencer e esperta di gossip Deianira Marzano ha più volte lasciato intendere di essere ben informata sulla vita privata di Beatrice Luzzi dopo la sua partecipazione al Grande Fratello.

Non è stata certo avara di dettagli, lanciando allusioni e ipotizzando sviluppi intriganti, specialmente riguardo al presunto legame tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi. Inoltre, sul suo profilo Instagram, Deianira ha continuato a condividere indiscrezioni su possibili scoop legati a Beatrice, come la sua eventuale partecipazione a Tale e Quale Show.

Anche oggi, la Marzano ha mantenuto alta l'attenzione dei suoi follower, continuando a diffondere notizie che mettono Beatrice al centro della scena. L'influencer campana ha riportato una segnalazione sull'ex gieffina che si vedrebbe ancora (e di nascosto) con Vittorio Menozzi, suo ex compagno d'avventura al Gf. Il motivo per il quale manterrebbe segreta la frequentazione, sarebbe quella di tenersi buoni i "beabaldi" ovvero i sostenitori della coppia formata dalla Luzzi e da Giuseppe Garibaldi.

Questa segnalazione ha indispettito parecchio Beatrice che su X (ex Twitter) ha postato un messaggio velenoso contro Deianira Marzano

Questa sarà la prima e ultima volta che commento le menzogne che incessantemente divulga questa "signora" al solo scopo di far girare il suo nome sulla pelle degli altri. Questo che scrive, così come tutte le cose che ha supposto o date per certe in precedenza, sono prive di ogni… pic.twitter.com/FK9ppDpijc