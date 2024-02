Grande Fratello, Beatrice Luzzi ancora nel mirino dei concorrenti: Massimiliano Varrese e Anita Olivieri svelano la strategia

Gossip TV

Svelato il piano messo in atto dai concorrenti del Gf nei confronti di Beatrice Luzzi: "Siamo in una modalità diversa".

Non c'è pace per Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera lunedì 19 febbraio 2024 su Canale 5, l'attrice è nuovamente finita nel mirino degli altri concorrenti del reality show, che hanno svelato la strategia messa in atto nei suoi confronti.

La strategia dei concorrenti del Gf

Dopo il ritorno di Mirko Brunetti, che ha invitato tutti i concorrenti a cambiare atteggiamento nei confronti di Beatrice Luzzi, la situazione nella Casa è cambiata. Tra tutti, Anita Olivieri e Massimiliano Varrese si sono inaspettatamente riavvicinati all'attrice spiazzando tutti i telespettatori. Ma quella che sembrava essere una tregua sincera in realtà sarebbe solo una strategia!

Come riportato da Biccy, Varrese, parlando con Rosy Chin e Anita, ha infatti dichiarato: "Ricordatevi sempre quello… adesso siamo in una modalità diversa. Anche se ci verrebbe voglia di rispondere in un certo modo, cerchiamo ddi non farlo, non facciamolo, o facciamolo in maniera diversa". "Certo! La modalità che stiamo avendo negli ultimi giorni" ha prontamente replicato la giovane gieffina "E poi tra l’altro non c’è un piano B, è solo così, poi sono anche stanca e non ne posso più".

Come reagirà Beatrice di fronte a queste dichiarazioni? Siamo sicuri che Alfonso Signorini metterà al corrente la concorrente di quello che sta succedendo alle sue spalle nella Casa di Cinecittà. Ricordiamo che la nuova puntata del Gf andrà in onda stasera, lunedì 19 febbraio 2024, su Canale 5.

