Grande Fratello, Beatrice Luzzi affronta Giuseppe Garibaldi dopo la diretta: "Non sei mai stato dalla mia parte" (VIDEO)

Nuovo confronto al Gf tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione. Subito dopo la puntata del Grande Fratello, però, i due discussi concorrenti si sono resi protagonisti di un confronto in cui l'attrice ha criticato il comportamento ambiguo assunto dal giovane nella Casa di Cinecittà.

La scelta di Giuseppe e la reazione di Beatrice

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 13 novembre 2023 su Canale 5, Giuseppe Garibaldi ha fatto un passo indietro sul suo rapporto con Beatrice Luzzi, rivelando di voler continuare da solo il suo percorso nel reality show di Canale 5. Scelta che è stata commentata dall'attrice che, subito dopo la diretta, ha ribadito il suo punto di vista sull'atteggiamento assunto dal giovane in merito alla discussione con Anita Olivieri:

Bastava che me lo dicessi e finiva, ma che ci vuole...lo dici e finisce, basta. Stai la che mi fai combattere a me...anche in privato. Sei stato tutto il tempo attaccato a lei (riferendosi ad Anita ndr), proprio fisicamente. Quello vuol dire tanto. Non sei mai stato dalla mia parte. Anzi quando non avevamo ancora cominciato la relazione si. Comunque sei l'unico che non mi ha nominato quindi...per ora sei il preferito. Non mi hai nominato, sono andata bene. Ho temuto.

Garibaldi ha cercato di difendersi dalle accuse di Beatrice affermando: "Non è vero, come non sono mai stato dalla parte tua? Io comunque non ho motivo per nominarti, ti voglio troppo bene per nominarti". Come proseguirà questo rapporto? Riusciranno a tenere fede alla loro decisione? Staremo a vedere.

