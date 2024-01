Grande Fratello, bacio in confessionale tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera: il video conferma il flirt [VIDEO]

Gossip TV

L'account ufficiale del GF ha pubblicato il video che conferma il flirt tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese.

Questa sera, su Canale5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello e, per l'occasione, l'account ufficiale del reality di Canale5 ha pubblicato un video che conferma il flirt tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera.

GF, Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera si sono baciati in confessionale, il video che conferma il flirt

Sicuramente, Alfonso Signorini affronte in un segmento della puntata la nascente storia tra Varrese e La Ferrera: i due gieffini, dopo essere stati insieme 15 anni fa, si sono ritrovati nel programma e, complice la vicinanza all'interno della casa, hanno iniziato un flirt, culminato con un bacio a stampo sulle labbra in confessionale.

Del bacio, entrambi avevano parlato in una clip notturna di qualche giorno fa, ma il video del momento in cui si sono baciati non era stato divulgato...almeno fino a oggi, quando dall'account del GF è stata pubblicata la clip che li mostrava in confessionale. Monia ha ammesso di essere felice di trascorrere questi giorni di festa nel programma con Massimiliano, che il 6 gennaio ha festeggiato il compleanno: "Sono contenta di passarlo con te questo compleanno..." e Varrese ha commentato:

"Monia mi migliora, mi fa stare sereno, sto bene con lei..."

I due si sono poi baciati e Varrese è parso alquanto stralunato, tanto da affermare di non aver capito niente, provocando le risate della concorrente. La distanza tra i due gieffini si è accorciata sempre di più nel corso di queste settimane, come hanno notato anche gli altri concorrenti del programma. Entrambi hanno ammesso di volersi godere questo rapporto con leggerezza, senza dar troppo peso al contesto in cui stavano e di voler essere cauti, per non soffrire ulteriormente.

