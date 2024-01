Grande Fratello, anticipazioni: non ci saranno squalifiche, il pubblico già in rivolta

Gossip TV

Le ultime anticipazioni a poche ore dalla trentesima puntata del Grande Fratello.

C'è molta attesa per la 30esima puntata del Grande Fratello che ci aspetta questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5. Contrariamente a quanto sperava il pubblico, non ci saranno squalifiche.

Grande Fratello: non ci saranno squalifiche, le anticipazioni

Secondo le ultimissime indiscrezioni relative alla puntata infatti, i concorrenti che hanno mostrato poca empatia nei confronti del lutto di Beatrice Luzzi, verranno convocati in studio e sarà aperto un televoto flash. Il meno votato, dirà addio al reality. Gli inquilini sotto accusa sono: Anita Oliveri, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi, Rosy Chin, Letizia Petris e Paolo Masella.

Proprio la Oliveri, forse informata dagli autori, ha confessato di aver molto timori per la diretta di questa sera:

"Ho paura per vari fattori - ha dichiarato Anita all'amico Garibaldi - Anche perché ci sono cose che si sono sommate e non si sono mai risolte. Poi arrivi a un certo punto che il plico di cose è talmente alto che può crollare. L'insieme di cose diventa così pesante che rischi di non poterlo più sostenere. E questa è la prima cosa. Il mio discorso è che io al momento non sono pronta a ulteriori mazzate. Ho paura che arrivi l'ennesima mazzata. Ti ricordo che l'ultima cosa mia è successa in puntata e che potrebbero farla vedere nuovamente"

Anita, qualora si aprisse un televoto flash, sarebbe con Varrese il concorrente più a rischio di eliminazione. I concorrenti saranno sicuramente rimproverati ma non squalificati e la notizia già sta facendo indignare i telespettatori che si aspettavano provvedimenti più severi. Per quanto riguarda Massimilano è prevista persino una sorpresa: questa sera infatti l'attore rivedrà la madre. Beatrice Luzzi invece rientra ufficialmente in gioco dopo la perdita del padre e la sua conseguenze assenza dalla Casa dal 4 gennaio.

