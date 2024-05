Grande Fratello, Anita Olivieri spiazza sui social: "Periodo non facile, ho bisogno di una pausa"

Gossip TV

La giovane romana, Anita Olivieri, tra le protagoniste della recente edizione del Grande Fratello, ha confessato di vivere un momento complicato e difficile senza specificare ulteriormente i motivi. Qualcuno mormora che ci sia una crisi in corso con Alessio Falsone, l'ex compagno d'avventura conosciuto nel reality.

La giovane romana, Anita Olivieri, tra le protagoniste della recente edizione del Grande Fratello, ha confessato di vivere un momento complicato e difficile, senza specificare ulteriormente i motivi. Qualcuno mormora che ci sia una crisi in corso con Alessio Falsone, l'ex compagno d'avventura conosciuto nel reality e per il quale aveva messo fine alla sua lunga storia d'amore con Edoardo Sanson

Grande Fratello, Anita Olivieri: "Ragazzi, purtroppo per me non è un momento facile"

Anita ha postato un video sul suo profilo Instagram per ringraziare tutte le persone che, nelle ultime settimane e giorni, avevano aiutato e supportato suo fratello e il suo progetto. Ha sottolineato come fossero stati estremamente generosi nelle loro donazioni e partecipazione, contribuendo in maniera significativa. Sia lei che suo fratello sono molto contenti, soprattutto considerando che suo fratello si trovava alla fine del suo viaggio, un percorso difficile che durava da quasi un anno in solitaria. Ha fatto notare che il contributo delle persone non solo ha aiutato suo fratello, ma anche l'ambiente e il pianeta, rendendo così il gesto ancora più significativo.

La giovane romana ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutte le persone che anche inviato a lei pensieri, regali, lettere e messaggi di affetto. Ha ringraziato tutti per il loro supporto e per il fatto di seguirla e volerle bene, sottolineando che nulla di ciò era scontato e che leggeva tutto ciò che riceveva. Nonostante avesse detto di non aver bisogno di niente, le persone avevano continuato a inviare regali e messaggi, cosa che l’ha resa molto felice.

Ha inoltre spiegato di aver capito che ci sono molte brave persone là fuori, ma che per lei non è un momento facile e sta attraversando un periodo complicato:

"Ecco, ragazzi, purtroppo per me non è un momento facile - ha dichiarato l'ex gieffina - è un periodo complicato quindi non sarò molto attiva sui social nonostante stia per partire. Ho davvero bisogno di prendermi del tempo per me e godermi i miei momenti."

"Purtroppo non tutti reagiscono allo stesso modo alle pressioni, ai social e ai giudizi. Io ho la necessità e priorità di stare bene e al momento i social non sono un mezzo che può aiutarmi. Tranne che per questioni lavorative non sarò molto attiva. Vi chiedo di rispettare questa cosa, perché non siamo tutti uguali e non tutti siamo abituati a condividere ogni cosa della nostra vita al mondo. Non è scontato che questa vita piaccia, o che tutti la vogliano. Io volevo realizzarmi, seguire i miei obiettivi, non volevo tante cose di ciò che mi sta capitando. Immedesimatevi nelle persone e nelle situazioni altrui e capirete tante cose degli altri. Vi voglio bene, un bacio."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .