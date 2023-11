Grande Fratello, Anita Olivieri sbotta: "Stanno tutti giocando" (VIDEO)

Gossip TV

Anita Olivieri mette in guardia Giuseppe Garibaldi da Beatrice Luzzi al Gf.

L'attesa è finita. Stasera, lunedì 27 novembre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello. Tra le concorrenti ancora in gioco anche Anita Olivieri, che ha deciso di mettere in guardia il suo amico Giuseppe Garibaldi da Beatrice Luzzi.

Anita Olivieri smaschera Beatrice Luzzi

Continua il tira e molla nella Casa del Grande Fratello tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. A commentare il loro rapporto ci ha pensato Anita Olivieri. Infastidita, la giovane concorrente ha messo in guardia l'amico dall'atteggiamento ambiguo dell'attrice rivelandogli di aver sentito delle conversazioni che non le sono per niene piaciute:

Io ieri ho sentito parlare Marco con Beatrice, ma non ti posso dire niente perché non voglio finire in mezzo alle cose. Ti dico solo che stanno tutti giocando. Non ti dico altro perché non ho voglia. Sono state dette cose che...basta che ragioni. Loro non lo sanno che li abbiamo sentiti perché sono venuti a controllare se dormivamo. Noi abbiamo fatto finta di dormire, ma abbiamo sentito tutto quello che hanno detto. L'importante è che io so, ma lo sapevo già.

Leggi anche Vittorio Menozzi cotto di Beatrice Luzzi, parla Fiordaliso!

Anita ha poi continuato rivelando solo un piccolo spoiler della conversazione avvenuta tra Beatrice e Marco Maddaloni:

L'importante è che io so, ma lo sapevo già. Uguale con lui (riferendosi a Vittorio Menozzi), è tutto un gioco per passare il tempo. Puoi chiederlo anche a Rosy. Tu non devi dire niente...Beatrice ha detto a Marco che non ti lascia stare per passare il tempo, per divertirsi. Lui ha anche detto che gli dispiaceva per te.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.