Grande Fratello, Anita Olivieri punzecchia Beatrice Luzzi: "Un'attrice che fa l'opinionista, non è un successo"

Gossip TV

Anita Olivieri critica Beatrice Luzzi e il successo post Grande Fratello: "Nessuno ha fatto davvero carriera"

Anita Olivieri, ex concorrente del Grande Fratello, ha condiviso un’opinione molto schietta durante una diretta sui social riguardo al successo dei partecipanti della sua edizione del reality. Tra i vari nomi citati, quello di Beatrice Luzzi ha catturato l’attenzione, ma non senza una certa vena critica.

Grande Fratello, Anita Oliveri: "Ad oggi, per me, nessuno ha avuto successo dopo il GF della mia edizione"

Anita ha dichiarato senza mezzi termini che, a suo parere, nessuno dei concorrenti della sua edizione ha davvero raggiunto il successo dopo il programma. Anche parlando di Beatrice Luzzi, spesso ritenuta una delle figure più in vista post-Grande Fratello, ha minimizzato i suoi risultati:

"Ad oggi, per me, nessuno ha avuto successo dopo il GF della mia edizione. Forse Beatrice che è andata a fare l'opinionista ha fatto qualcosa... Ma lei ha 53 o 54 anni, non so bene, e un background da attrice. Non so che altro abbia fatto, sinceramente. È andata a fare l'opinionista al Grande Fratello, non da Alberto Angela, capite?"

Anita ha riconosciuto che Beatrice è l’unica ad aver intrapreso una strada diversa rispetto agli altri, ma con una punta di sarcasmo ha messo in dubbio l’effettivo peso di questi risultati:

"Questo è il massimo che qualcuno ha fatto uscendo dal GF, ma non è successo per me. Non sto parlando male di Beatrice, perché lei è l’unica che ha effettivamente fatto qualcosa. Però non do commenti su di lei, perché non servirebbe. A parte che penso che si stia commentando da sola da quello che vedo."

L'ex gieffina ha poi rivolto lo sguardo agli altri partecipanti della sua edizione, citando in particolare Perla Vatiero che ha vinto l'edizione:

"Perla, per quanto mi riguarda, non penso abbia fatto altro di diverso da quello che già stava facendo. Nel senso che, come prima, sta lavorando sul suo brand e portando avanti le stesse cose."

Olivieri si è detta perplessa sull’idea che il reality possa realmente trasformare i concorrenti in figure di successo:

"Chi ha davvero successo? Anche guardando alle edizioni passate, mi chiedo davvero chi sia riuscito a fare qualcosa di importante. Io, personalmente, non ho mai pensato di entrare al GF per diventare famosa. Non mi interessa."

Le dichiarazioni di Anita Olivieri non sono passate inosservate, e hanno sollevato un dibattito sui reali effetti del reality sul futuro professionale dei partecipanti. La sua visione, decisamente disincantata, mette in discussione le aspettative che molti ripongono in esperienze televisive di questo tipo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .