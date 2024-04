Grande Fratello, Anita Olivieri: "Ecco quando ho capito di essere cotta di Alessio Falsone"

Gossip TV

L'ex concorrente romana tra i protagonisti della recente edizione del Grande Fratello, ha parlato del suo ex compagno d'avventura di cui si è innamorata e degli haters che l'hanno duramente dopo la conclusione del reality.

Anita Olivieri, tra le grandi ( e più discusse) protagoniste della recente edizione del Grande Fratello, ha risposto su Instagram a diverse curiosità dei fan, rivelando anche il momento preciso in cui ha capito di essersi innamorata di Alessio Falsone, il 31enne milanese con cui sta vivendo una relazione dopo aver deciso di interrompere la lunga storia d'amore con Edoardo Sanson.

Grande Fratello, Anita Olivieri: "Alessio mi ricorda di vivere il momento, io ero diventata troppo pesante e non riuscivo più a divertirmi"

"Cosa mi piace di Alessio? ha risposto Anita, "Che mi ricorda di vivermi il momento senza farmi tremila domande sul domani, cosa che non ero più capace di fare da anni. Ero diventata pesante, maniaca del controllo, non riuscivo più a divertirmi. Vivevo solo di lavoro e responsabilità (in parte lo sono ancora ma lui mi aiuta). Mi ricorda che devo lasciare andare e divertirmi perché ho ancora tempo per sbagliare e rimediare agli errori. Paradossalmente lui è quello più 'giovane' io sono quella più 'rigida' tra i due Ho capito di essere cotta quando a tavola, un pomeriggio, parlò di quando andò in terapia. Raccontò anche di aver avuto uno stile di vita che spesso non sentiva di meritarsi e questo mi colpì tantissimo. Non è facile ammettere certe cose a se stessi. Mi piace chi si mette in discussione, chi ammette i propri limiti".

Anita ha poi parlato della sua lunga avventura nel reality show e di come ha reagito ai detrattori:

"Sinceramente io non penso che esistano persone che piacciano al 100%. Questo indipendentemente dal grande fratello. Nessuno è amato da tutti per questo non sono stranita dagli 'haters' ecc. Alla fine non conoscete tutto della mia storia ma non è la prima volta che mi si parli dietro o si inventino storie su di me. Sono abituata all'invidia, e lo dico con la consapevolezza di una ragazza che in 26 anni ha costruito tanto, e si è fatta un tanto. Perché poche cose nella vita ti vengono regalate. Per quanto girino storie veramente allucinanti sul mio ingresso al GF, io so la verità e mi faccio solo grasse risate nel vedere che non si riesca ad accettare la realtà"

La giovane romana ha affermato di aver compreso meglio tanti aspetti di se stessa:

"Devo assolutamente migliorare tantissime cose di me, ho tanti anni davanti per farlo e tanta voglia di farlo. Sarò anche stata criticata ma io a 20 anni sono andata volontariamente da uno psicologo per imparare a conoscermi e a contenere il mio carattere, sono contenta che la gente parli, è facile, non c'è problema, ma i soldi che lavoravo li investivo così. Sono stata 'incontenibile' forse per questo non sono piaciuta a tutti, non ho mai avuto filtri, sono stata io nel bene e nel male. Ma tornando indietro c'è poco che cambierei sinceramente. Gli sbagli aiutano a crescere, sono contenta che gli altri siano tutti perfetti, io purtroppo non lo sono. Sicuramente mi sono messa in gioco e si può dire che mi sono esposta più di alcune persone per questo il prezzo da pagare è stato alto, va bene così, non ho mai voluto una vita facile, mi prendo sempre le mie responsabilità, altrimenti rimanevo in ufficio dietro alla scrivania e non facevo tutto sto casino".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .