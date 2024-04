Grande Fratello, Anita Oliveri e Giuseppe Garibaldi si sentirebbero ma lui lo nega per tenersi buoni i fan della Luzzi

Gossip TV

L'amicizia tra Anita Oliveri e Garibaldi sarebbe ormai arrivata al capolinea, nonostante durante la loro partecipazione al Grande Fratello erano l'uno l'ombra dell'altra.

L'amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi sarebbe ormai arrivata al capolinea, nonostante, durante la loro partecipazione al Grande Fratello, erano l'uno l'ombra dell'altra. Il loro legame all'interno della Casa era tra più stretti che si erano creati, tanto da influire su quello che il bidello calabrese cercava di instaurare con Beatrice Luzzi

Grande Fratello, like velenoso di Anita Olivieri contro Giuseppe Garibaldi

Garibaldi, in diverse occasioni, ha confessato quanto fosse fondamentale per lui l'amicizia con Anita, augurandosi che il loro rapporto così viscerale potesse continuare anche fuori dal reality show. Ma cosa sta succedendo ora tra i due ex gieffini a distanza di quasi tre settimane? Anita ha condiviso e condivide molti momenti delle sue giornate sui social, inseparabile con Alessio Falsone ma ha anche rivisto in diverse occasioni, Rosy Chin, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi. Garibaldi è tornato nella sua amata terra calabrese in compagnia, soprattutto, dei familiari e dei suoi amici più cari.

Nonostante dunque non si siano più rivisti, Anita Olivieri ha affermato in una diretta Instagram di sentirlo spesso e di aver organizzato una reunion a breve per poterlo rivedere. Stando invece a ciò che emerge sui social, in particolare Twitter, Garibaldi avrebbe affermato di non sentire nessuno dei suoi ex compagni d'avventura, compresa Anita. "Non lo so se vedrò Anita, non ho sentito nessuno , devo prima pensare un po’ a me stesso. Non ho contattato nessuno nè Paolo né Max. Con Anita non ci siamo sentiti, non del tutto."

Le parole dell'ex gieffino sono state commentate da un utente che su Twitter ha scritto:

"Non l'arrivista che per tenersi buoni i fan di Bea finge di non sentirsi con Anita Non si smentisce mai"

Insomma, Garibaldi negherebbe di sentire Anita per non indispettire i fan della Luzzi. A questo commento, come se bastasse, la Olivieri ha messo un eloquente like.

