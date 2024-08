Grande Fratello, Anita Oliveri allo scoperto con il nuovo fidanzato Alessio Conti

Gossip TV

La giovane romana, Anita Oliveri, tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha pubblicato una serie di scatti in compagnia di Alessio Conti, confermando i rumors degli ultimi tempi.

Grande Fratello, Anita Olivieri conferma la relazione con Alessio Conti

L'esperta di gossip, Deianira Marzano, aveva parlato della nuova frequentazione della Olivieri che pare stesse alcuni giorni all’Isola del Giglio, con "un riccone". A tal proposito Anita è intervenuta a gamba tesa sui social, rispondendo a chi l'ha definita un'arrampicatrice sociale.

Sono stufa di passare per l’approfittatrice sociale - aveva sbottato Anita su Instagram - ,quando tutti sanno che non mi faccio pagare neanche i caffè. Né da un uomo, né da una donna. E questo chiedetelo a chi è stato con me. Se avessi voluto, sarei potuta stare con un calciatore o un cantante Essere sposati con un ‘riccone’ come lo chiamate voi, perché la lista è unga. Quando lavorerete da quando avete 13 anni, andate a vivere da sole a 24, e studierete tanto da fare tutti insieme e chiudere un Master a 25, mantenendovi praticamente tutto. Da quando ne avrete ricordo, allora potrete giudicarmi perché sarete migliori di me in qualcosa, e io accetterò e imparerò da voi”.

La Olivieri si era poi rivolta con durezza a chi specula sulle vite altrui, indirizzando le sue parole ai gossippari e a chi si finge giornalista. L'ex gieffina li ha definiti analfabeti, incapaci di comprendere davvero ciò di cui parlano, e accusa questi individui di lamentarsi per non aver avuto l'opportunità di raggiungere ciò che hanno ottenuto le persone di cui scrivono.

Oggi, Anita, è tornata sui social, immortalandosi con Alessio Conti in diversi scatti. I due appaiano intimi e affiatati. La Olivieri ha poi condiviso un video in cui varie testate hanno riportato la notizia della sua nuova frequentazione, aggiungendo ironicamente una didascalia, "Grazie per la privacy, Rip vita privata".

Alessio Falsone, ex gieffino con cui Anita ha avuto un breve flirt nato nella Casa, di recente ha commentato il nuovo presunto flirt dell'ex gieffina (prima che fosse ufficializzato dalla diretta interessata):

"Io non so se mi perdo qualche passaggio, ma da quello che ho capito è andata a cena con un ragazzo. La trovo la cosa più normale del mondo. Forse anche la cosa più gusta del mondo visto che è una bella ragazza, non ci trovo nulla su cui creare polemica. Poi non so niente di più, e non sono neanche tenuto a sapere nulla di più. Quindi mi fermo qua. Qualunque cosa fosse, è una ragazza single, quindi ha tutto il diritto di fare quello che vuole e quello che la fa stare bene"

