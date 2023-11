Grande Fratello, Angelica vicina a Perla, Massimiliano la sbugiarda: "Comodo così, per le telecamere" [VIDEO]

Gossip TV

Perla è appena entrata nella casa del GF, ma già c'è chi sembra interessato ad avvicinarsi a lei a beneficio delle telecamere: questo è quello che almeno sostiene Massimiliano riferendosi ad Angelica.

L'ingresso di Perla al Grande Fratello ha portato non pochi scombussolamenti tra gli inquilini: se da un lato Mirko ha ritrovato la sua ex fidanzata, con cui ha intrattenuto una relazione di 5 anni, terminata dopo l'avventura a Temptation Island, anche gli altri gieffini non sono rimasti indifferenti all'arrivo della Vatiero.

GF, Angelica vicina a Perla, ma Massimiliano la sbugiarda: "A beneficio delle telecamere"

I diversi concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini hanno commentato l'entrata di Perla nel programma Mediaset e, in particolare, Massimiliano Varrese ha notato la vicinanza tra Angelica Baraldi e la nuova arrivata: la nip avrebbe chiesto a Beatrice Luzzi di cambiare letto, in modo da poter dormire insieme a Perla in modo da non lasciarla da sola durante la prima notte.

Un gesto all'apparenza di gentilezza, ma che, secondo Varrese nasconderebbe altro. Le due gieffine sono state vicine anche in giardino, chiacchierano mentre Mirko si allenava e la Baraldi aveva tentato di intavolare un discorso su Greta Rossetti, attuale fidanzata di Mirko, ma Perla aveva preferito deviare l'argomento, limitandosi a un secco "mi dissocio da questi argomenti". Di fronte al comportamento di Baraldi, in giardino Fiordaliso e Varrese hanno discusso della situazione tra la nip e Perla e secondo il guru e attore il motivo di tale "amicizia" è molto semplice:

"Perché fa comdo. Io la penso così. Ti dico dopo che senso ha. Ormai pensano tutti a come si gioca, Fiorda. Questo è quello che penso io"

Fiorda: 'Angelica dorme con Perla? E perché?

Max: 'Perché fa comodo'



E NIENTE DA DIRE, IL GURU HA SPILLATO IN MODO GIUSTO🥢#GrandeFratellopic.twitter.com/ZUGzp7y5F7 — anna🧃 (BeaLuzzi Stan) (@solarrapun_) November 17, 2023

