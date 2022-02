Gossip TV

Alla vigila delle nozze con l'imprenditore Lorenzo Cascino, l'ex gieffina si toglie qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dell'ex marito di Tina Cipollari.

Ambra Lombardo, la bella professoressa siciliana protagonista della sedicesima edizione del Grande Fratello Nip nel 2019, ha annunciato le nozze con l'imprenditore Lorenzo Cascino. Dopo l'annuncio del fidanzamento, l'ex gieffina, al settimo cielo, ha pubblicato un video girato a Miami con la romantica proposta del compagno davanti al sagrato di una chiesa e con la scatola dell'anello in mano.

Grande Fratello, Ambra Lombardo sulla fine della relazione con Kiko Nalli: "Implorata per mesi e poste sotto casa"

La Lombardo, nel corso sella sua avventura al Grande Fratello 16, si era innamorata dell'ex marito di Tina Cipollari, l'hair-style romano, Kiko Nalli. Della loro storia d'amore, nata sotto le luci dei riflettori del reality, si è parlato molto anche dopo la conclusione del programma. Terminata la relazione con accuse reciproche, a Kiko Nalli è stato chiesto un commento sull'imminente matrimonio della Lombardo.

"Non voglio nemmeno sapere dove sia. Sono uno che quando cancella una storia d’amore lo fa in maniera definitiva", ha dichiarato l'ex marito della Cipollari.

Un commento che non è andato giù all'ex gieffina che ha svelato inediti retroscena sulla loro rottura:

"Cancellata? Ma se sono stata implorata in tutte le lingue e le salse per mesi. Con messaggi, chiamate, videochiamate, mail, lettere. Messaggi di fumo, poste sotto casa… a Milano e in Sicilia. Un messaggio a tutti gli uomini che non sanno accettare la fine di una storia: non vi rende maschi calunniare o malignare una ex. Vi rende maschi sapervi congedare con chi non vi ama più. Con decoro, eleganza e dignità."

