Grande Fratello, Amanda Lecciso sotto accusa: duro confronto tra le concorrenti della Casa (VIDEO)

Duro confronto nella Casa del Grande Fratello tra Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Le tre concorrenti si sono confrontate per cercare di chiarire le varie incomprensioni, ma il risultato non è quello sperato!

Amanda Lecciso è una delle concorrenti più apprezzate e chiacchierate sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, però, la sorella della nota Loredana è finita nel mirino di Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti, che l'hanno criticata duramente per il comportamento ambiguo assunto nei loro confronti.

Shaila affronta Amanda

Amanda Lecciso sotto accusa al Grande Fratello. Sia Mariavittoria Minghetti che Shaila Gatta non riescono a capire perché il loro rapporto con la sorella della nota Loredana si sia incrinato. Se la dottoressa ha dichiarato che la loro amicizia sembra essere inquinata già da tempo, la ballerina ha ammesso di non riuscire a capire perché prima dice una cosa e subito dopo si comporta in maniera totalmente differente.

Infastidita dalla situazione, Shaila ha deciso di affrontare Amanda, accusandola di lasciarsi andare spesso a pettegolezzi anziché affrontare le persone e parlare direttamente agli interessati. "Non capisco perché non sei venuta da me. Perché non mi hai detto quello che pensi di me e Lorenzo?" ha domandato la ballerina provocando la reazione immediata della Lecciso, che ha spiegato che sarebbe stato superfluo parlare quando entrambi stavano male.

"Un'altra cosa: puoi dirmi perché ti dà fastidio che io e Mariavittoria siamo amiche?" ha continuato la Gatta. La realtà, però, è che Amanda è rimasta delusa da Mariavittoria, che da ritorno dal Tugurio aveva rivolto a lei forti accuse: "Mi diceva che noi eravamo diventate amiche e dopo due giorni lei ha fatto la stessa cosa".

Duro confronto tra Amanda e Mariavittoria

Le due concorrenti del Grande Fratello hanno provato a chiarire le varie incomprensioni, ma l'arrivo di Mariavittoria Minghetti ha riaperto la discussione. Shaila Gatta ha chiesto un chiarimento sulla questione del suo rapporto con la dottoressa, la quale ha ammesso di non riuscire più a fidarsi di Amanda Lecciso. Vedendo l'amica in difficoltà, Luca Calvani ha deciso di aggiungersi al gruppo e difenderla dalle accuse.

"Non riesco ad avvicinarmi più a lei, ho un muro verso di lei. Io il palo l'ho preso quando lei non si è degnata di venire da me, avevo bisogno di lei e non c'è stata basta" ha sbottato Mariavittoria "Ti ringrazio per questi tre mesi, ma quel giorno quando avevo realmente bisogno di te non c'eri. Per me cambia tutto". Accuse che hanno ferito Amanda, che ha cercato di chiarire la sua posizione: "Ti ho visto in una zona sicura e stavo tranquilla. Ti ho supportato e sopportato sempre...sono stanca anche io. Io voglio comportarmi con te da amica, non da mamma. Per una volta ho voluto pensare a me".

A nulla sono serviti gli interventi di Luca visto che Mariavittoria è rimasta ferma sulla sua posizione su Amanda. Riusciranno a ritrovarsi? Staremo a vedere. Ricordiamo che la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda il prossimo lunedì 23 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

