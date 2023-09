Grande Fratello, Alfonso Signorini svela chi saranno i nuovi conduttori del GF Party!

Gossip TV

Manca sempre meno alla prossima edizione del GF e Alfonso Signorini ha svelato chi saranno i conduttori del GF Party! Scopriamo insieme i dettagli della notizia!

A partire da lunedì 11 settembre, tornerà su Canale5 la nuova edizione del Grande Fratello: Alfonso Signorini accoglierà i nuovi gieffini nella casa più spiata d'Italia, pronto a conoscere le loro storie. E, con il reality, tornerà anche GF Party, lo spazio social del programma che quest'anno avrà due nuovi conduttori.

GF, Alfonso Signorini annuncia i nuovi conduttori del GF Party

Diremo addio a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, che hanno condotto la scorsa edizione del GF Party e che, come Giulia Salemi, non faranno più parte dell'equipe che si occupa del programma. Salemi e il fidanzato si dedicheranno a progetti di natura personale, come Casa Prelemi, dicendo addio al reality. Nei giorni scorsi, le pagine social del GF avevano pubblicato alcuni indizi su chi sarebbero stati i conduttori del programma, ma ora, Alfonso Signorini ha annunciato chi saranno i nuovi conduttori del GF Party.

Si tratta di Andrea Dianetti e Annie Mazzola, come i fan avevano già intuito dagli indizi social divulgati dalle pagine ufficiali. Con un post il GF ha rivelato che saranno loro due a condurre lo spazio social con interviste a talent e vip vari:

"Il timone del GF Party è ufficialmente nelle loro mani"

Il GF Party è un appuntamento oramai fisso per i fan del reality e ritornerà anche per questa edizione, ogni lunedì e venerdì, prima della diretta, alle ore 20.30. Sia Dianetti sia Mazzola sono particolarmente apprezzati dal pubblico: attore e imitatore il primo, speaker radiofonica di Radio 105 la seconda, la coppia sarà una ventata d'aria fresca per lo spazio social della trasmissione e non faranno rimpiangere Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.

