Grande Fratello, Adriana Volpe su Beatrice Luzzi: "Sei la vincitrice! Mai piegata alle cattiverie”

L'ex opinionista ed gieffina Adriana Volpe, ha commentato il ritiro di Beatrice Luzzi dal Grande Fratello. L'attrice romana, protagonista indiscussa dell'edizione, ha lasciato la Casa oggi dopo la scomparsa del padre Paolo Luzzi, venuto a mancare la notte scorsa dopo essere stato ricoverato qualche giorno fa, a causa di un malore.

Grande Fratello, Adriana Volpe: "Condoglianze Beatrice, per tutti sei la vincitrice morale di questa edizione"

"Condoglianze Beatrice, per tutti sei la vincitrice morale di questa edizione. L’unica che non si è piegata alle cattiverie e alle angherie gratuite. Ora riprendi in mano la tua vita, abbraccia i tuoi figli e sappi che il pubblico è con te", ha scritto la Volpe in un post pubblicato sulla pagina ufficiale social del Grande Fratello.

questa cosa molto importante per me pic.twitter.com/kFo1aDyXTM — Paola. 🎄 (@Iperborea_) January 3, 2024

Sempre dai social ufficiali, il Grande Fratello ha espresso la propria vicinanza all'attrice e ha inoltre annunciato dell'annullamento del televoto in corso. La Luzzi era in nomination insieme a Monia La Ferrera, Federico Massaro, Rosanna Fratello

"A causa dell’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa di Grande Fratello, il televoto è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati."

"La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore."

