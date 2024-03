Grande Fratello, Alfonso Signorini riprende Alessio Falsone per le parole su Perla Vatiero: "Gergo da caserma" [VIDEO]

Gossip TV

Al GF hanno fatto discutere le parole di Alessio Falsone su Perla Vatiere e anche il conduttore Alfonso Signorini lo ha ripreso.

Le parole pronunciate da Alessio Falsone in suite, al Grande Fratello, su Perla Vatiero hanno creato grandi polemiche per i termini misogini utilizzati. In puntata, questa sera, su Canale5, anche il conduttore del reality Alfonso Signorini ha deciso di confrontarsi con il gieffino, riprendendolo duramente.

GF, Alfonso Signorini riprende Alessio Falsone: "Hai usato un gergo da caserma" [VIDEO]

In suite, durante una festa tra i concorrenti del GF, Falsone si è lasciato andare a diverse frasi molto poco signorili verso Perla Vatiero, definendola "un bell'animale, un missile" e provocando la risposta della madre di Mirko Brunetti, indignata per certi termini usati nella Casa. Ma anche il conduttore Alfonso Signorini non è rimasto in silenzio e ha affrontato Falsone a inizio puntata:

"Sentire Alessio definire perla come un ‘bell'animale' non è un complimento. Puoi trovare dei sinonimi, altre espressioni sembrava il tono di un uomo che va dal macellaio a scegliere la cerne. Per me hai detto una st*****"

Falsone si è giustificato dicendo che non era con intento malevolo che ha pronunciato quelle parole e che ha massimo rispetto per le donne. Signorini, però, ha tuonato:

"Sono chiacchiere da caserma che si possono risparmiare in tv"

