Grande Fratello, Alfonso Signorini protagonista sul web: i fan notano un particolare della sua dentatura

Alfonso Signorini, conduttore del GF, è diventato protagonista sul web...per i suoi denti! Ecco cosa avrebbero notato i fan del reality!

Ieri sera, martedì 12 novembre, su Canale5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, ma ad attirare l'attenzione del pubblico da casa non sono state le dinamiche all'interno della Casa, ma un dettaglio nella dentatura del conduttore Alfonso Signorini.

GF, Alfonso Signorini e il mistero dei denti bianchissimi

Fin dai primi minuti del nuovo appuntamento del GF, Alfonso Signorini ha attirato l'attenzione dei fan del reality show a causa del suo bianchissimo sorriso. Grazie alle luci dello studio, infatti, la dentatura del conduttore è apparsa più bianca e luminosa che mai e sui social non sono mancate le domande su cosa sia successo al sorriso di Signorini.

Su X, il social che è spesso fonte di spunti e domande dei fan e sul quale gli hashtag legati al reality show vanno spesso in tendenza, i fan della trasmissione si sono interrogati se, per caso, Alfonso Signorini non si sia sottoposto a qualche miglioramento per il suo sorriso. Tra le ipotesi più gettonate ci sono quelle di uno sbiancamento dentale o che l'effetto di questo bianco ottico così acceso sia dovuto proprio alle luci nello studio del reality.

E, sembra che complice il nuovo sorriso, Signorini non abbia lesinato battute e frecciatine ai suoi inquilini: oltre a confondere i nomi dei tre protagonisti del triangolo di Temptation Island, si è però lasciato andare anche a commenti molto pungenti su Lorenzo Spolverato, a cui ha detto di avere un "ego ipertrofico" per quell'assurda affermazione su Helena Prestes e la visione che la modella avrebbe di lui. Ma anche verso Federica Petagna e la sua amicizia con Shaila Gatta ha riservato un trattamento simile:

"Vedo che ti sei scelto la persona migliore, sei proprio lungimirante..."

GF, gli ascolti dell'ultima puntata

Il GF ha subito un importante slittamento dal lunedì al martedì a partire dalla precedente settimana: il suo posto è stato occupato da La Talpa, mentre il reality show è stato inserito nello stesso slot di TI, nella speranza che gli ascolti del programma ne giovassero. Di recente, è stato rivelato che il programma tornerà a raddoppiare i suoi appuntamenti settimanali e che dal 23 novembre andrà in onda anche il sabato sera, sfidando fino al 30 novembre almeno Ballando con le Stelle (come rivela DavideMaggio.it).

Per quanto riguarda gli ascolti dell'ultima puntata, andata in onda ieri, martedì 12 novembre, si è scontrato con il film The Help su Rai 1 e con l'incontro Sinner-Fritz su Rai 2.

Secondo quanto riporta DavideMaggio.it, il GF ha conquistato 2.313.000 spettatori, con uno share del 17.9%, superando la fiction HBO e Rai e l'incontro di tennis di Sinner, che hanno collezionato rispettivamente il 12.3% e il 10.1%.

