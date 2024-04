Grande Fratello, Alfonso Signorini: "Ecco perché ha vinto Perla Vatiero"

Alfonso Signorini, ospite del primo appuntamento di Non Lo Faccio X Moda, nuovo podcast di Giulia Salemi, ha parlato della vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello.

Il conduttore ha anche rivelato che fosse assolutamente certo che alla fine avrebbe trionfato Beatrice Luzzi che invece si è classificata seconda:

Ecco cosa ha dichiarato Alfonso Signorini parlando della vittoria della 26enne salernitana:

Perla, in una recente intervista concessa a SuperGuidaTv, ha replicato ad alcune dichiarazioni di Beatrice, che nella Casa l'aveva descritta come "la regina del trash":

"Sicuramente mi ha infastidito un video molto pesante che non avevo mai vista prima in cui Beatrice diceva che non vedeva l’ora di arrivare allo scontro con la regina del trash, con la bulletta. Ovviamente si riferiva a me. Non è qualcosa che mi ha fatto male ma ho provato più che altro disagio per lei. Lei sfidava tutti i giorni le persone ma si è intimorita davanti a me perché ha visto una ragazza di 26 anni che, nonostante la giovane età, era forte tanto quanto lei. Io non ho mai avuto questo accanimento nei suoi confronti e nemmeno mi è mai interessato.