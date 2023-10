Grande Fratello, Alfonso Signorini bacchetta Massimiliano Varrese: "Basta con questa tossicità" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di questa sera del GF, Alfonso Signorini ha bacchettato duramente Massimiliano Varrese per il suo atteggiamento. Vediamo insieme cosa è successo!

La nuova puntata del Grande Fratello si è aperta con un riepilogo della situazione tra aveva confermato di essere interessata all’attore 47enne, dopo aver a lungo negato. Tuttavia, i dubbi non l’avevano del tutto abbandonata e in questi giorni anche il comportamento di Massimiliano non aveva aiutato. A bacchettarlo ci ha pensato, questa sera, Alfonso Signorini, conduttore del reality di Canale5.

GF, Alfonso Signo rini richiama Massimiliano Varrese: “Basta con questo atteggiamento tossico”

Dopo aver mostrato un riepilogo della situazione tra i due gieffini e aver ricevuto la conferma da Heidi di essere ancora interessata all’attore, Alfonso Signorini ha deciso di ricordare a Massimiliano che il suo comportamento non è stato molto apprezzato da lui e dal pubblico.

Heidi, inoltre, ha confermato che nei giorni scorsi tra loro è andato tutto benissimo, ma poi l’atteggiamento del gieffino è cambiato, dopo un particolare momento. La concorrente nip si riferiva al passaggio di un aereo che recava una scritta sui Baciozzi, il nome della ship che i fan hanno dato a Heidi e Vittorio. La gieffina ha commentato così il cambio d’atteggiamento dell’attore:

“Massimiliano mi piace, mi piace molto. E nei giorni scorsi abbiamo avuto un rapporto stupendo, stavamo benissimo. Poi lui si è adombrato dopo che ha visto l’aereo”

A queste parole, Signorini ha ricordato all’attore che non è stato molto apprezzato questo modo di fare:

“Massimiliano, io però te lo devo dire. Il tuo comportamento non è stato molto piacevole da vedere, perché eri molto aggressivo e stavi sempre addosso ad Heidi. Così non va bene, voglio una tua risposta in merito, sappi che davvero non mi è piaciuto questo atteggiamento"

