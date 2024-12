Grande Fratello, Alfonso e Mariavittoria tornano a parlare del segreto di Tommaso: il fuorionda inedito

Gossip TV

Credendo di non essere ripresi e ascoltati, Alfonso D'Apice e Mariavittoria Minghetti hanno svelato nuovi retroscena riguardanti il "famoso" segreto di Tommaso Franchi: ecco cosa hanno dichiarato i due concorrenti del Grande Fratello.

Nella Casa del Grande Fratello continua ad aleggiare il mistero sul "famoso segreto" riguardante Tommaso Franchi. Ad aggiungere nuovi dettagli alla storia ci hanno pensato Alfonso D'Apice e Mariavittoria Minghetti che, convinti di non essere ascoltati durante un fuorionda, si sono lasciati andare a delle confessioni inedite.

Il segreto di Tommaso

La storia nata nella Casa del Grande Fratello tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti continua tra alti e bassi. I due concorrenti alternano infatti momenti di grande intesa ad altri in cui mettono in dubbio il loro rapporto. Stando alle parole di Alfonso D'Apice, la dottoressa gli avrebbe confessato di sentirsi “obbligata” a rimanere nella sua relazione con il giovane idraulico, accennando a un presunto segreto legato proprio a quest'ultimo.

A cercare di far luce sulla situazione ci ha pensato Alfonso Signorini che, durante l’ultima puntata del reality show di Canale 5, ha mostrato a Mariavittoria le immagini in cui Alfonso parlava con Javier Martinez proprio di questo segreto. "Non sono obbligata a stare con Tommy, le cose tra noi vanno molto meglio. Sicuramente mi piacerebbe che dedicassimo entrambi più tempo a stare con gli altri" ha subito replicato la dottoressa negando qualsiasi insinuazione. Non contento, il conduttore ha invitato anche Tommaso a parlare e dire la sua:

Non ci sono rimasto male del video, ma non mi tornano le cose. Io lo so quello che lei prova per me. Il mio rapporto si basa su quello che mi dice lei, indipendentemente da quello che possono dire Alfonso e gli altri. Ho un bellissimo rapporto con Mariavittoria, sono felice....non penso di essere irruento con lei, può stare con chi vuole.

I retroscena di Alfonso e Mariavittoria

La tensione è rimasta palpabile, soprattutto durante un successivo confronto tra Alfonso e Mariavittoria avvenuto durante una pausa pubblicitaria. Credendo di non essere ripresi e ascoltati, i due concorrenti del Grande Fratello sono tornati a parlare del segreto di Tommaso Franchi lasciandosi andare a nuove rivelazioni. "Io non l’ho detta quella cosa che mi hai detto tu di lui" ha esordito l'ex volto di Temptation Island cercando di rassicurare la dottoressa "Javi mi chiedeva perché non ci provavo con te e io gli ho spiegato che era inutile, perché tu non avresti mai lasciato Tommaso vista anche quella cosa sua…Javier mi ha detto che la sapeva e che era stato proprio Tommaso a dirgliela".

La spiegazione di Alfonso ha spiazzato e destabilizzato ancora di più Mariavittoria, che ha dichiarato di essere pronta e decisa a risolvere tutto: "Ti credo che non l’hai detta, ma Tommaso però si è sentito tradito da me adesso. Perché sa che io ti ho detto quella cosa. Però stai tranquillo che risolvo". Cosa ci sarà dietro a tutto? La questione resta aperta e sicuramente terrà banco nelle prossime puntate del reality show. Il segreto di Tommaso sarà finalmente svelato?

