Grande Fratello, Alfonso D'Apice senza freni su Helena e Mariavittoria: "Non mi fido, Jessica? È cambiata!" (VIDEO)

Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti finiscono nel mirino di Alfonso D'Apice dopo la diretta del Grande Fratello: ecco cosa ha rivelato l'ex fidanzato di Federica Petagna sulle varie concorrenti ancora in gioco.

Alfonso D'Apice è uno dei concorrenti più amati e apprezzati dell'attuale edizione del Grande Fratello. Lui osserva sempre tanto e cerca di capire i comportamenti, i confronti e tutto ciò che accade fra i suoi compagni di avventura in modo da potersi fare una sua idea. E, a quanto pare, il campano sembra avere le idee molto chiare!

Le critiche di Alfonso D'Apice

Tempo di bilanci e riflessioni importanti per Alfonso D'Apice nella Casa del Grande Fratello. Subito dopo la puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, andata in onda ieri lunedì 23 dicembre 2024 su Canale 5, l'ex volto di Temptation Island ha sentito il bisogno di confrontarsi con Zeudi Di Palma e rivelarle le sue perplessità su Helena Prestes.

"Non voglio che ti fai influenzare da me" ha esordito Alfonso per poi rivelare di non riuscire a fidarsi di Helena "Non le ho dato fiducia, ho dubitato un pò di lei, da prima di te. Non giocano tutti, alcuni...a me fa un pò paura avvicinarmi a delle persone che reputo finte perché non guardano in faccia a nessuno. Oggi penso di avere le idee abbastanza chiare su tutti". "So che qui tutti giocano bene" ha prontamente replicato Zeudi, conscia di dover stare in guardia.

L'ex fidanzato di Federica Petagna ha poi continuato a criticare la modella brasiliana, ma con Javier Martinez. Il motivo? Ad Alfonso non sono per niente piaciuti i comportamenti assunti da Helena durante alcune clip molto delicate. Stesso discorso su Mariavittoria Minghetti, che continua ad avere un atteggiamento pettegolo nella Casa del Gf che alimenta solo discussioni e malumori: "Prende e riporta, non si fa così! Ai miei occhi così fai buon viso e cattivo gioco. Non mi è piaciuta, la fiducia diminuisce così".

La confessione di Alfonso sul rapporto con Jessica

Per quanto riguarda invece Jessica Morlacchi, Alfonso D'Apice non è riuscito a nascondere il suo dispiacere e la sua delusione. Il concorrente campano del Grande Fratello ha infatti notato un forte allontanamento da parte della concorrente romana, un raffreddamento nel rapporto legato principalmente alla situazione che si è creata con Mariavittoria Minghetti:

Non ci parliamo più praticamente. Da quando sono tornato dal Tugurio è cambiata nei miei confronti, non è più tornato come prima il nostro rapporto. Forse c'è una cosa che non sai del perché si trova in quella situazione, Jessica più che protezione di Maria Vittoria lo fa per proteggere Tommaso. Mi sento obbligata a stare in quella situazione mi ha detto.

Jessica e Alfonso riusciranno a ritrovarsi in questi giorni di festa nella Casa del Gf? Staremo a vedere. Ricordiamo che i concorrenti al televoto, e che quindi rischiano l'eliminazione questa settimana, sono: Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Le Monsè e Zeudi Di Palma. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show, che andrà in onda il prossimo lunedì 30 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

