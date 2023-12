Grande Fratello, Alex Belli pronto ad entrare in Casa dopo il gesto grave di Massimiliano Varese? Ecco cosa succede

Gossip TV

Alex Belli commenta il comportamento di Massimiliano Varrese nella casa del Grande Fratello e c’è chi pensa che l’attore potrebbe tornare a far parte del cast.

Nella casa del Grande Fratello l’aria è decisamente tesa, soprattutto in vista della nuova puntata di questa sera. Alex Belli sta osservando i protagonisti di questa edizione e sembra avercela in particolare con Massimiliano Varrese, soprattutto dopo le parole pesanti rivolte a Beatrice Luzzi. E se fosse proprio l’uomo dell’amore libero ad entrare in Casa come nuovo concorrente subito dopo Natale?

Grande Fratello, Alex Belli pronto ad entrare in Casa? L’ipotesi

Clima tesissimo nella casa del Grande Fratello. L’eliminazione di Mirko Brunetti ha portato a svolte inaspettate per Greta Rossetti e Perla Vatiero, entrate proprio per capire come poteva andare il rapporto con l’ex protagonista di Temptation Island, e ora costrette a condividere la casa e creare nuove dinamiche. Brutta discussione anche tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, per il quale è stata chiesta una severa punizione dopo alcune frasi orrende rivolte alla collega. Alex Belli ha osservato le dinamiche di questo anno con interesse, essendo lui grande protagonista del Gf Vip più discusso di sempre, e ha commentato contro Massimiliano. “È troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuori Luogo! Ci vorrebbe un bel uomo Alfa per farlo tornare con i piedi per terra! Fly down man!”, ha scritto Belli.

Il suo intervento social ha fatto nascere nel pubblico la fantasia di vederlo presto tornare nella casa del Grande Fratello per scontrarsi proprio con Varrese, uno scontro da man che tutti aspettiamo con ansia ma chissà se Alfonso Signorini sarà dello stesso parere e lo chiamerà dopo Natale. Certamente l’attore era stato chiamato per la scorsa edizione del reality show di Canale 5 ma aveva ammesso di non sentirsi ispirato dal cast e dalle dinamiche pessime che si erano create sin dai primissimi giorni.

“Quest’anno purtroppo fin dall’inizio c’è stato un cast che aveva comunque palesemente dei problemi, dal caso Bellavia eccetera. Tutta una serie di cose che hanno appesantito un po’ il programma. Poi dopo è stato refreshato, come si dice in gergo tecnico. È stato rifatto completamente il cast, però per usare un mio eufemismo non è il mio game”, aveva dichiarato Belli.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .