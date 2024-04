Grande Fratello, Alessio Falsone sbotta sui social: "Il programma è finito, vi conviene chiedermi scusa..."

Gossip TV

Stanco delle dure critiche dopo il Grande Fratello, l'ex gieffino Alessio Falsone sbotta sui social contro gli hater.

Alessio Falsone è finito al centro delle polemiche. Il motivo? A seguito di alcune critiche e offese ricevute sui social, l'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, fidanzato con Anita Olivieri, ha letteralmente perso la pazienza sbottando e invitando i suoi hater a chiedergli scusa.

Alessio Falsone replica alle dure critiche

Alessio Falsone è stato uno dei concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Perla Vatiero. Nella famosa Casa di Cinecittà ha trovato l'amore, ma il suo atteggiamento e temperamento non sono per niente piaciuti ad alcuni fan del reality show di Canale 5, che non perdono occasione di criticarlo e provocarlo sui social.

"E no, alle serate non ci vogliono, se mi dovessero pagare per fare le serate correrei. Ma ho da fare, poi devo portare Anita a Barcellona e Parigi" ha risposto ironicamente Falsone a un utente che gli ha sottolineato la sua poca popolarità dopo il Gf. Le critiche e le offese arrivate dopo, però, hanno infastidito parecchio l'ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini che, senza mezzi termini, ha risposto a tono:

Secondo me avete usato delle parole troppo offensive, perché non ci prendiamo un caffè? Vi invito a prendere un caffè così vi renderete conto di essere stati stupidi e mi chiederete scusa. Io sono profeta, lo so che mi chiederete scusa [...] Io credo nel Karma sapete? Seminate vento e raccogliete tempesta. Fate cattiverie e riceverete cattiverie. Vi conviene chiedermi scusa, il Grande Fratello è finito!

