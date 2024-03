Grande Fratello, Alessio Falsone e Anita Olivieri insieme a Verissimo: "Ci aspetta un futuro pieno di cose belle" [VIDEO]

Gossip TV

Ospiti a Verissimo, oggi 24 marzo, Alessio Falsone e Anita Olivieri hanno parlato del loro futuro, dopo l'uscita dal GF.

Puntata ricca di ospiti provenienti dal Grande Fratello, quella di oggi, 24 marzo. In studio, infatti, da Silvia Toffanin, su Canale5 si sono raccontati Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Alessio Falsone e Paolo Masella.

GF, Anita Olivieri e Alessio Falsone raccontano del loro amore: "Ci aspettano cose belle" [VIDEO

Alessio Falsone è entrato in studio, poco dopo che Silvia Toffanin ha mandato in onda il video in cui Edoardo Sanson diceva la sua sul rapporto tra l'ex fidanzata e il gieffino e dopo le dichiarazioni di Anita Olivieri sul loro futuro. "Non sapevo come farti entrare, dopo questo video, però Anita è stata sincera" ha dichiarato imbarazzata la conduttrice, mentre Falsone ha ammesso. lanciando una frecciatina a chi invece pensava che fossero una coppia fake:

"So bene qual è la situazione e siamo sempre stati sinceri. C'è molta consapevolezza e quindi... vediamo. Umanamente, mi dispiace per Edoardo, ho sofferto anche io per amore, so cosa si prova. Credo però che le cose a volte succedano e la vita non è giusta e questa volta è successa a lui."

Alessio Falsone ha ammesso che tra lui e Anita Olivieri non è stato un colpo di fulmine: "Tra noi è nata prima la stima, lei era molto diffidente, poi piano piano ho iniziato a guardare verso di lei prima di dormire, poi tutto come una valanga". Anche Anita ha ammesso che fuori dalla Casa ha ricevuto tantissimo amore anche dai fan e che ha visto il modo in cui Alessio parla di lei e la guarda:

"Per me è come vivere un romantico film d'amore, quello che ogni donna sogna"

