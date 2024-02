Grande Fratello, Alessio Falsone critica Federico Massaro e Perla Vatiero interviene per zittirlo!

Gossip TV

Alessio Falsone ha criticato pesantemente Federico Massaro, scatenando la reazione di Perla Vatiero al GF!

Nella casa del Grande Fratello salgono le tensioni tra i gieffini e, in particolare, tra Alessio Falsone e Federico Massaro. Tra i due concorrenti del reality di Canale5 sono volati stracci già in occasione di un episodio legato alla sparizione delle proteine in polvere. Secondo Falsone la colpa sarebbe stata proprio di Massaro, il quale, invece, si era difeso dicendo di non saperne nulla.

GF, Alessio Falsone deride Federico Massaro, interviene Perla Vatiero a zittirlo [VIDEO]

In attesa che Alfonso Signorini annunci il primo finalista di questa edizione del GF, tra Federico Massaro e Alessio Falsone sono volati stracci: il secondo, infatti, trova sempre il modo di criticare Massaro, come dimostra anche la clip notturna di qualche giorno fa. In giardino Falsone si è confrontato con Perla Vatiero, Letizia Petris e altri gieffini, asserendo che Federico tendeva a fare la vittima con tutti e sfruttava il vittimismo per i consensi:

"Non mi piace questa cosa, fa passare me per il cattivo. Lui utilizza il vittimismo come arma. Questa è una cosa che non si fa. E poi se ha avuto da ridire con me, con cui, con quello, con l'altro. Allora, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Usa quest'arma qua che non è una bella cosa."

Alessio si riferiva alla derisione che aveva manifestato per Massaro, quando l'aveva visto far finta di combattere contro un samurai in giardino:

"Potrò essere libero di ridere di uno che fa ste cose? Posso ridere di questo?"

Ma il nip non si è limitato solo a questo: ha anche imitato alcuni comportamenti e discorsi di Federico:

"Questo vento gelido mi ricorda quando i miei genitori mi hanno abbandonato sull’Everest. Mi ricordo quando i compagni di scuola mi picchiavano, scusate. Mi picchiavano in quaranta, tutti i giorni. Preferisco non dire, non parlare."

Le sue parole hanno però provocato il fastidio di Perla Vatiero, la quale è intervenuta per zittire Falsone: "Smettila, che c'entra adesso?"

