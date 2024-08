Grande Fratello: Alessio Falsone commenta la nuova e (presunta) frequentazione di Anita Olivieri

Gossip TV

Alessio Falsone ha parlato del presunto flirt di Anita Oliveri, con la quale aveva iniziato una storia dentro la Casa del Grande Fratello.

Nei giorni scorsi si era diffusa la voce che Anita Olivieri avesse un nuovo uomo nella sua vita, poco dopo la fine della sua relazione con Alessio Falsone, avvenuta non molto tempo dopo la conclusione del Grande Fratello, il reality show che aveva visto nascere la loro storia d'amore.

Grande Fratello, Alessio Falsone: "Anita è una ragazza single quindi ha tutto il diritto di fare quello che vuole"

Alcuni rumor, riportati da Deianira Marzano nelle sue storie Instagram, avevano già rivelato l'identità del presunto nuovo partner di Anita, definendolo anche un "riccone". Un termine che ha fatto infuriare la giovane romana, che ha tenuto a precisare, in un lungo post su Instagram, di non aver mai intrapreso relazioni per scopi secondari come quelli economici, rigettando con forza il termine di "arrampicatrice sociale".

Alessio, su Instagram, alla domanda se fosse a conoscenza del nuovo presunto flirt di Anita, ha replicato con queste parole:

"Io non so se mi perdo qualche passaggio ma da quello che ho capito è andata a cena con un ragazzo. La trovo la cosa più normale del mondo. Forse anche la cosa più giusta del mondo visto che è una bella ragazza, non ci trovo nulla su cui creare una polemica. Poi non so niente di più, e non sono neanche tenuto a sapere nulla di più. Quindi mi fermo qua. Qualunque cosa fosse, è una ragazza single quindi ha tutto il diritto di fare quello che vuole e quello che la fa stare bene.

Dopo la fine della storia nata al Grande Fratello, i due ex gieffini non si sentono più:

"No, non ci sentiamo, ma perché noi caratterialmente siamo fatti così. Questo non significa che non ci vogliamo bene o che non ci pensiamo o che ogni tanto il pensiero non ti cade. Ma se domani io decido di andare a Roma, la prima persona a cui scrivo è Anita."

La dura reazione di Anita Oliveri sul presunto flirt con "un riccone"

Su Instagram, la Olivieri ha espresso tutta la sua frustrazione per essere etichettata come un'opportunista, sottolineando che non accetta nemmeno che le vengano offerti caffè, né da un uomo né da chiunque altro. Ha invitato chiunque avesse dubbi a chiedere a chi è stato con lei, ribadendo che, se avesse voluto, avrebbe potuto stare con un calciatore o un cantante, e magari essere sposata con un "riccone," come viene definito. L'ex gieffina ha poi aggiunto che lavora fin da quando aveva 13 anni, è andata a vivere da sola a 24 e ha studiato duramente fino a ottenere un Master a 25, mantenendosi autonomamente. Ha concluso dicendo che solo chi avesse vissuto una vita simile potrebbe giudicarla, e in tal caso, sarebbe disposta ad accettare e imparare da loro.

